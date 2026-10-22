Náutico avalia propostas para comercializar parte do CT Wilson Campos visando quitação de dívidas e modernização

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Clube alvirrubro recebeu três ofertas imobiliárias por fração da área de 54 hectares e recursos serão destinados ao pagamento de débitos

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Em nota oficial, o Náutico confirmou que está analisando três propostas do mercado imobiliário para a comercialização de uma fração da área do Centro de Treinamento Wilson Campos, no bairro da Guabiraba, no Recife, terreno que possui uma extensão total de aproximadamente 54 hectares.

"O Clube Náutico Capibaribe vem desenvolvendo, há meses, um trabalho de prospecção no mercado imobiliário que resultou em três propostas para a comercialização de parte do Centro de Treinamento Wilson Campos, que possui aproximadamente 54 hectares", informou o Náutico.

A movimentação é resultado de um trabalho de prospecção desenvolvido ao longo dos últimos meses. Segundo o clube, a iniciativa reflete uma mudança de perspectiva institucional, que passa a enxergar seu patrimônio imobiliário não apenas como um ativo físico, mas como uma alavanca para o saneamento de dívidas e a captação de novos investimentos.

Entre as principais prioridades traçadas para a aplicação dos recursos provenientes de uma eventual negociação estão a quitação de débitos tributários junto à União e a realização de melhorias e modernizações na própria estrutura do futebol profissional e das categorias de base no CT.

Apesar das ofertas já estarem sob análise da diretoria executiva, o processo ainda percorrerá ritos formais de governança. As propostas serão submetidas ao Conselho Deliberativo para avaliação detalhada e discussão dos termos apresentados. Somente após a apreciação do conselho é que os detalhes financeiros e contratuais serão divulgados publicamente para a torcida e a imprensa.

O Náutico ressaltou ainda que qualquer transação financeira envolvendo o patrimônio cumprirá estritamente as regras previstas no estatuto do clube. Dessa forma, caso o negócio avance, o projeto passará pelas instâncias competentes e dependerá da aprovação final dos sócios em Assembleia Geral Extraordinária (AGE).

"A iniciativa é fruto de uma mudança de perspectiva do Clube, que passa a enxergar seu patrimônio também como uma oportunidade de reestruturação financeira e de novos investimentos. O objetivo é destinar recursos à quitação de dívidas tributárias junto à União e viabilizar melhorias e a modernização da estrutura do CT", disse o Náutico.