Náutico nunca venceu o Juventude em Caxias do Sul; veja o retrospecto

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Pernambucanos somam dois empates e duas derrotas em quatro partidas no estádio Alfredo Jaconi e tentam avançar na luta contra o rebaixamento

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O Náutico terá um desafio histórico pela frente no confronto com o Juventude, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Em quatro partidas disputadas em Caxias do Sul, o time pernambucano nunca venceu o adversário: foram duas derrotas e dois empates. O próximo encontro está marcado para segunda-feira (26/10), às 20h30, no Estádio Alfredo Jaconi.

Além de tentar conquistar a primeira vitória fora de casa diante do Juventude, o Timbu busca pontos importantes na reta final da competição. A equipe soma 43 pontos e tem quatro partidas restantes para confirmar a permanência na Série B.

Qual é o retrospecto de Juventude x Náutico em Caxias do Sul?

Os quatro confrontos anteriores entre Juventude e Náutico em Caxias do Sul terminaram com duas vitórias dos gaúchos e dois empates. O time pernambucano ainda não conseguiu vencer como visitante nesse duelo.

Confira os resultados dos encontros disputados no estádio do Juventude:

Data Competição Mandante Placar Visitante 28/11/2020 Série B Juventude 1 x 0 Náutico 15/09/2019 Série C Juventude 2 x 1 Náutico 24/10/2017 Série B Juventude 0 x 0 Náutico 12/07/2007 Série A Juventude 1 x 1 Náutico

Náutico já venceu o Juventude como mandante

Embora ainda não tenha conquistado uma vitória em Caxias do Sul, o Náutico já derrotou o Juventude quando atuou em casa. O retrospecto informado registra duas vitórias do time pernambucano como mandante.

O próximo confronto oferece ao Timbu a oportunidade de tentar mudar o histórico como visitante, em uma fase decisiva da Série B.

Como chega o Náutico para enfrentar o Juventude?

O Náutico chega ao compromisso depois de empatar por 0 a 0 com o Goiás, na segunda-feira (19), no Estádio da Serrinha, pela 34ª rodada da Série B. Com o resultado, a equipe alcançou 43 pontos e permaneceu na 15ª colocação.

O Timbu está seis pontos à frente do Avaí, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que soma 37 pontos. O Ceará também tem 43 pontos, mas aparece na 16ª posição, atrás do Náutico pelo saldo de gols.

Após o empate com o Goiás, o técnico Bruno Pivetti destacou a organização defensiva da equipe, mas lamentou as oportunidades desperdiçadas. Paulo Sérgio acertou a trave, Betão carimbou o travessão e Vinícius também levou perigo ao gol defendido por Tadeu.

Na avaliação do treinador, o Náutico criou chances para conquistar a vitória, mesmo diante de um adversário que disputa as primeiras posições do campeonato.

“Ofensivamente, nós criamos grandes oportunidades de gol. A gente sabia que iria enfrentar uma equipe de muita qualidade, principalmente no aspecto individual. O Goiás tem muitos jogadores com boa relação com a bola e, mesmo assim, a gente conseguiu criar algumas boas oportunidades e poderíamos ter saído daqui com a vitória”, avaliou Pivetti.

Qual é a situação do Náutico na luta contra o rebaixamento?

Com 43 pontos, o Náutico tem quatro jogos para disputar e 12 pontos ainda em disputa. A equipe busca somar o necessário para afastar o risco de queda e garantir a permanência na Série B.

As projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) indicam que uma campanha de 47 pontos ainda estaria associada a 21% de probabilidade de rebaixamento. Com 48 pontos, o percentual projetado cairia para 6%.

Os cálculos podem mudar de acordo com os resultados das rodadas finais. Por isso, cada ponto conquistado pode ter importância para a situação do Náutico na tabela.

Juventude x Náutico: ficha técnica