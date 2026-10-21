Náutico nunca venceu o Juventude em Caxias do Sul; veja o retrospecto
Pernambucanos somam dois empates e duas derrotas em quatro partidas no estádio Alfredo Jaconi e tentam avançar na luta contra o rebaixamento
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O Náutico terá um desafio histórico pela frente no confronto com o Juventude, pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Em quatro partidas disputadas em Caxias do Sul, o time pernambucano nunca venceu o adversário: foram duas derrotas e dois empates. O próximo encontro está marcado para segunda-feira (26/10), às 20h30, no Estádio Alfredo Jaconi.
Além de tentar conquistar a primeira vitória fora de casa diante do Juventude, o Timbu busca pontos importantes na reta final da competição. A equipe soma 43 pontos e tem quatro partidas restantes para confirmar a permanência na Série B.
Qual é o retrospecto de Juventude x Náutico em Caxias do Sul?
Os quatro confrontos anteriores entre Juventude e Náutico em Caxias do Sul terminaram com duas vitórias dos gaúchos e dois empates. O time pernambucano ainda não conseguiu vencer como visitante nesse duelo.
Confira os resultados dos encontros disputados no estádio do Juventude:
|Data
|Competição
|Mandante
|Placar
|Visitante
|28/11/2020
|Série B
|Juventude
|1 x 0
|Náutico
|15/09/2019
|Série C
|Juventude
|2 x 1
|Náutico
|24/10/2017
|Série B
|Juventude
|0 x 0
|Náutico
|12/07/2007
|Série A
|Juventude
|1 x 1
|Náutico
Náutico já venceu o Juventude como mandante
Embora ainda não tenha conquistado uma vitória em Caxias do Sul, o Náutico já derrotou o Juventude quando atuou em casa. O retrospecto informado registra duas vitórias do time pernambucano como mandante.
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O próximo confronto oferece ao Timbu a oportunidade de tentar mudar o histórico como visitante, em uma fase decisiva da Série B.
Como chega o Náutico para enfrentar o Juventude?
O Náutico chega ao compromisso depois de empatar por 0 a 0 com o Goiás, na segunda-feira (19), no Estádio da Serrinha, pela 34ª rodada da Série B. Com o resultado, a equipe alcançou 43 pontos e permaneceu na 15ª colocação.
O Timbu está seis pontos à frente do Avaí, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que soma 37 pontos. O Ceará também tem 43 pontos, mas aparece na 16ª posição, atrás do Náutico pelo saldo de gols.
Após o empate com o Goiás, o técnico Bruno Pivetti destacou a organização defensiva da equipe, mas lamentou as oportunidades desperdiçadas. Paulo Sérgio acertou a trave, Betão carimbou o travessão e Vinícius também levou perigo ao gol defendido por Tadeu.
Na avaliação do treinador, o Náutico criou chances para conquistar a vitória, mesmo diante de um adversário que disputa as primeiras posições do campeonato.
“Ofensivamente, nós criamos grandes oportunidades de gol. A gente sabia que iria enfrentar uma equipe de muita qualidade, principalmente no aspecto individual. O Goiás tem muitos jogadores com boa relação com a bola e, mesmo assim, a gente conseguiu criar algumas boas oportunidades e poderíamos ter saído daqui com a vitória”, avaliou Pivetti.
Qual é a situação do Náutico na luta contra o rebaixamento?
Com 43 pontos, o Náutico tem quatro jogos para disputar e 12 pontos ainda em disputa. A equipe busca somar o necessário para afastar o risco de queda e garantir a permanência na Série B.
As projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) indicam que uma campanha de 47 pontos ainda estaria associada a 21% de probabilidade de rebaixamento. Com 48 pontos, o percentual projetado cairia para 6%.
Os cálculos podem mudar de acordo com os resultados das rodadas finais. Por isso, cada ponto conquistado pode ter importância para a situação do Náutico na tabela.
Juventude x Náutico: ficha técnica
- Jogo: Juventude x Náutico
- Competição: Campeonato Brasileiro – Série B
- Data: segunda-feira, 26 de outubro
- Horário: 20h30
- Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul