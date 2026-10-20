Náutico precisa de quantos pontos para evitar o rebaixamento? Confira a situação

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Com 43 pontos e quatro rodadas pela frente, o Timbu busca confirmar a permanência na Série B; veja os cenários e os próximos compromissos do clube

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O Náutico entrou na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro com o objetivo de confirmar a permanência na competição.

Com 43 pontos conquistados, o Timbu tem mais quatro partidas para disputar e busca somar pontos suficientes para afastar o risco de rebaixamento.

Restam 12 pontos em disputa nas últimas quatro rodadas. A equipe pernambucana tem como referência a marca de 47 pontos, que, de acordo com a projeção do Departamento de Matemática da UFMG, ainda representa 21% de probabilidade de queda. Se alcançar os 48 pontos, o risco projetado diminui para 6%.

Isso significa que o Náutico precisa conquistar pelo menos quatro pontos para chegar aos 47.

A equipe, porém, pode reduzir ainda mais a possibilidade de rebaixamento caso consiga ampliar a pontuação nas partidas restantes.

Quantos pontos o Náutico precisa para escapar do rebaixamento?

Com quatro jogos pela frente, o Náutico ainda tem a possibilidade de somar até 12 pontos. A pontuação final dependerá dos resultados contra Juventude, Avaí, CRB e Londrina.

Considerando os cenários apresentados pela UFMG, confira como ficam as projeções:

43 pontos: pontuação atual do Náutico.

pontuação atual do Náutico. 47 pontos: o Timbu precisaria conquistar mais quatro pontos, mas a projeção de rebaixamento ainda seria de 21%.

o Timbu precisaria conquistar mais quatro pontos, mas a projeção de rebaixamento ainda seria de 21%. 48 pontos: com mais cinco pontos, o risco projetado de queda cairia para 6%.

com mais cinco pontos, o risco projetado de queda cairia para 6%. 55 pontos: pontuação máxima que o clube pode alcançar nas quatro rodadas restantes.

As probabilidades são projeções estatísticas e não representam uma garantia matemática de permanência ou rebaixamento.

A situação definitiva dependerá dos resultados do Náutico e dos demais concorrentes na classificação.

Como foi o último jogo do Náutico na Série B?

O Náutico somou um ponto na última segunda-feira (19), ao empatar por 0 a 0 com o Goiás, no Estádio da Serrinha, pela 34ª rodada da Série B. O resultado manteve o Timbu com 43 pontos e na 15ª colocação.

A equipe pernambucana está seis pontos acima do Avaí, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, que tem 37 pontos. O Ceará também soma 43 pontos, mas aparece na 16ª posição, atrás do Náutico pelo saldo de gols.

Depois da partida, o técnico Bruno Pivetti avaliou positivamente o desempenho coletivo e destacou a organização defensiva apresentada pela equipe diante de um adversário que disputa as primeiras posições do campeonato.

O treinador também lamentou as oportunidades desperdiçadas pelo Timbu, que acertou a trave com Paulo Sérgio, carimbou o travessão com Betão e levou perigo ao gol defendido por Tadeu com Vinícius.

Na avaliação de Pivetti, a equipe criou oportunidades suficientes para buscar a vitória, mesmo enfrentando um adversário de qualidade técnica.

“Ofensivamente, nós criamos grandes oportunidades de gol. A gente sabia que iria enfrentar uma equipe de muita qualidade, principalmente no aspecto individual. O Goiás tem muitos jogadores com boa relação com a bola e, mesmo assim, a gente conseguiu criar algumas boas oportunidades e poderíamos ter saído daqui com a vitória”, avaliou.

Qual é a probabilidade de rebaixamento do Náutico?

A projeção do Departamento de Matemática da UFMG é utilizada como referência para acompanhar a disputa contra o rebaixamento na Série B.

Os cálculos consideram os cenários possíveis para o encerramento da competição e podem mudar conforme os resultados das rodadas.

Para o Náutico, a projeção apresentada para uma campanha de 47 pontos indica 21% de probabilidade de queda.

Com 48 pontos, o percentual cai para 6%, reforçando a importância de aproveitar os últimos compromissos para ampliar a pontuação.

Apesar de ter conquistado um ponto diante do Goiás, o Timbu ainda precisa confirmar a permanência nas rodadas finais. A equipe terá dois compromissos em casa e dois jogos como visitante para tentar atingir o objetivo.

Quais são os próximos jogos do Náutico na Série B?

O Náutico terá quatro partidas até o encerramento da competição. O próximo compromisso será contra o Juventude, fora de casa, pela 35ª rodada.

26 de outubro, às 20h30: Juventude x Náutico.

Juventude x Náutico. 31 de outubro, às 19h30: Náutico x Avaí.

Náutico x Avaí. 7 de novembro, às 21h30: Náutico x CRB.

Náutico x CRB. 14 de novembro, às 16h30: Londrina x Náutico.

O confronto com o Avaí ganha relevância por envolver diretamente um concorrente na luta contra o rebaixamento.

Antes, porém, o Náutico terá pela frente o Juventude, terceiro colocado e integrante da disputa pelas primeiras posições da tabela.