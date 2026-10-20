Bruno Pivetti elogia Náutico após empate com o Goiás: "Fiquei muito satisfeito"

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Com seis pontos de vantagem para o Z-4, treinador destacou evolução do Timbu, valorizou o ponto conquistado e projetou o duelo com o Juventude

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O Náutico conquistou um ponto importante na luta contra o rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro ao empatar sem gols com o Goiás, na última segunda-feira (19), no Estádio da Serrinha, pela 34ª rodada.

Após o confronto, o técnico Bruno Pivetti demonstrou satisfação com o desempenho da equipe e valorizou o resultado diante de um adversário considerado difícil, principalmente fora de casa.

Com o empate, o Timbu chegou aos 43 pontos e ocupa a 15ª colocação, seis pontos acima do Avaí, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, com 37. O Ceará aparece logo abaixo dos pernambucanos, na 16ª posição, também com 43 pontos, mas em desvantagem no saldo de gols.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Náutico possui 5,6% de probabilidade de rebaixamento. Restando quatro rodadas para o encerramento da competição, a equipe alvirrubra busca confirmar matematicamente a permanência na segunda divisão.

Na avaliação de Bruno Pivetti, o desempenho diante do Goiás demonstrou uma evolução coletiva, especialmente na organização defensiva e na capacidade de competir contra adversários da parte superior da tabela.

"Eu fiquei muito satisfeito com o rendimento da equipe. Acredito que a gente conseguiu ganhar a maior parte dos duelos, seja do ponto de vista ofensivo ou do ponto de vista defensivo. Também a equipe teve um nível de compactação melhor em relação aos jogos anteriores, e isso foi algo que nós trabalhamos ao longo da semana e os jogadores conseguiram colocar em prática", destacou.

Bruno Pivetti valoriza empate do Náutico contra o Goiás

Apesar de não conseguir balançar as redes, o Náutico criou oportunidades para sair de Goiânia com os três pontos. Durante a partida, Paulo Sérgio acertou a trave, Betão carimbou o travessão e Vinícius também levou perigo ao gol defendido por Tadeu.

Para Pivetti, a atuação ofensiva foi positiva, embora tenha faltado eficiência nas finalizações. O treinador ressaltou que o Timbu conseguiu criar chances mesmo diante da qualidade individual dos jogadores adversários.

"Ofensivamente, nós criamos grandes oportunidades de gol. A gente sabia que iria enfrentar uma equipe de muita qualidade, principalmente no aspecto individual. O Goiás tem muitos jogadores com boa relação com a bola e, mesmo assim, a gente conseguiu criar algumas boas oportunidades e poderíamos ter saído daqui com a vitória", avaliou.

O comandante alvirrubro também destacou o equilíbrio da partida e a importância do ponto conquistado fora de casa, considerando o momento do Náutico na classificação.

"O Goiás também teve as suas oportunidades. Saímos daqui com um ponto. A gente sabe das dificuldades que é enfrentar o Goiás, principalmente na Serrinha. E aí a gente ganha mais força para os próximos duelos, para poder conquistar o nosso primeiro objetivo e depois ter mais tranquilidade na tabela de classificação", afirmou.

Organização defensiva é destaque na avaliação de Pivetti

Um dos principais pontos destacados pelo treinador alvirrubro foi o comportamento defensivo do Náutico. Mesmo com mudanças na escalação, o Timbu conseguiu neutralizar boa parte das investidas do Goiás e terminou a partida sem sofrer gols.

Para Pivetti, o desempenho defensivo teve relação apenas à atuação dos jogadores da última linha, mas a entrega de todo o time durante o confronto.

"Eu acredito que a equipe esteve bem do ponto de vista defensivo. Acho que o nosso sistema defensivo funcionou muito bem. Quando eu digo sistema, eu não elenco um jogador em específico. Eu falo da capacidade coletiva que a equipe teve de defender, desde a primeira linha de marcação até o goleiro. Todos os jogadores tiveram um bom nível de comprometimento", explicou.

O técnico também relacionou a organização defensiva à criação de oportunidades ofensivas, principalmente nos contra-ataques construídos após recuperações de bola.

"Nós recuperamos muitas bolas, tanto no corredor central quanto nos corredores laterais, e conseguimos também fazer boas investidas por meio do contra-ataque, criando algumas boas oportunidades de gol", destacou.

Mesmo lamentando as chances desperdiçadas, Pivetti reforçou a importância do resultado para a sequência da competição.

"A gente lamenta as oportunidades que nós perdemos, mas também valoriza o ponto conquistado, que vai ser muito importante para a nossa sequência na competição", completou.

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Náutico tem 5,6% de risco de rebaixamento na Série B

O empate com o Goiás manteve o Náutico com uma vantagem de seis pontos em relação à zona de rebaixamento. De acordo com os cálculos da UFMG, o Timbu apresenta a quinta maior probabilidade de queda entre os clubes da Série B, embora o risco esteja atualmente em 5,6%.

Entre os concorrentes diretos na parte inferior da classificação, o Ceará possui 2,6% de risco, enquanto Botafogo-SP e Athletic-MG aparecem com 1,5% e 1,2%, respectivamente.

Na zona de rebaixamento, Ponte Preta e América-MG já apresentam 100% de probabilidade de queda. O Londrina aparece com 99,97%, enquanto o Avaí, primeiro clube dentro do Z-4, tem 89%.

Para Bruno Pivetti, a conquista de pontos fora de casa ganha ainda mais importância diante da sequência de adversários enfrentados pelo Náutico nas últimas rodadas.

"É muito importante, porque a gente está numa sequência em que está enfrentando grandes adversários. Começamos com o Sport, depois jogamos contra o Fortaleza fora, tivemos confrontos contra os líderes da competição, o Novorizontino e o Vila Nova, em casa, e agora pegamos o Goiás, que é sempre muito difícil enfrentar, principalmente na Serrinha, e conseguimos sair daqui com esse ponto", afirmou.

O treinador voltou a ressaltar que o resultado contribui para o principal objetivo do clube neste momento da temporada.

"Na minha opinião, esse ponto merece ser valorizado, porque vai ser muito importante para a conquista do nosso primeiro objetivo na competição", completou.

Próximo jogo do Náutico será contra o Juventude

O Náutico volta a campo na próxima segunda-feira (26), quando enfrenta o Juventude, às 20h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 35ª rodada da Série B.

O adversário ocupa a terceira colocação e disputa as primeiras posições da competição. Para o confronto, Bruno Pivetti terá novamente uma semana completa de treinamentos, período que pretende utilizar para recuperar os atletas e realizar ajustes na equipe.

"Agora é fazer uma grande semana de trabalho, de treinamento, para a gente ter um alto nível competitivo, porque vamos enfrentar agora outro grande adversário, que é o Juventude, que está brigando pelas primeiras colocações na tabela de classificação", projetou.

Mesmo diante de mais um confronto complicado fora de casa, o treinador demonstrou confiança na capacidade do Náutico de competir e buscar a vitória.

"Nós temos totais condições de competir muito bem lá em Caxias e poder lutar até o fim pelos três pontos", concluiu.

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