Se o Náutico vencer hoje, está livre do rebaixamento? Veja o que diz a UFMG

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Timbu pode chegar aos 45 pontos contra o Goiás, mas projeções da UFMG mostram que a pontuação ainda não garante a permanência na Série B.

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O Náutico entra em campo nesta segunda-feira (19), contra o Goiás, com a oportunidade de alcançar uma marca tradicionalmente associada à permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, os números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) mostram que a situação é mais complexa.

Com 42 pontos e na 16ª colocação, o Timbu é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e pode dar um salto importante na classificação. Uma vitória sobre o Goiás levaria o Alvirrubro aos 45 pontos, ultrapassando Ceará, Athletic Club e Botafogo-SP, além de abrir oito pontos de vantagem para o Avaí, primeiro integrante do Z-4.

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Apesar do cenário favorável, alcançar os tradicionais 45 pontos não significa garantir matematicamente a permanência. Segundo a UFMG, uma equipe que encerra a Série B de 2026 com essa pontuação apresenta 72,136% de probabilidade de rebaixamento.

Quantos pontos o Náutico precisa para escapar do rebaixamento?

O levantamento da UFMG aponta que a pontuação necessária para garantir a permanência pode ser superior aos tradicionais 45 pontos. Com 48 pontos, a probabilidade de queda é de 6,693%. Já com 49, o percentual diminui para 1,199%.

O risco fica abaixo de 0,1% a partir dos 50 pontos, quando a projeção indica 0,092% de possibilidade de rebaixamento. Com 53 pontos, a probabilidade calculada é de 0%.

Portanto, uma vitória diante do Goiás não garante a permanência matemática do Náutico, mas representa um grande passo para afastar o risco de disputar a Série C em 2027.

Vale destacar que os percentuais por pontuação consideram a hipótese de um clube terminar o campeonato com aquele total de pontos. Eles não representam diretamente o risco atual do Náutico caso vença o Goiás.

Chances de rebaixamento na Série B

Na projeção mais recente apresentada pela UFMG, o Náutico aparece com 6,2% de probabilidade de rebaixamento. Apesar do percentual relativamente baixo, o Timbu ocupa a 16ª colocação, com 42 pontos, sendo o primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

A vantagem para o Avaí, que abre o Z-4, é de cinco pontos. O clube catarinense soma 37 pontos e já disputou 34 partidas, uma a mais que o Náutico. Dessa maneira, uma vitória contra o Goiás pode ampliar a distância para oito pontos, restando quatro rodadas para o Alvirrubro.

Além de se afastar da zona de rebaixamento, o Náutico pode ganhar posições na classificação. Com uma vitória, o Timbu chegaria aos 45 pontos e ultrapassaria Ceará (43), Athletic Club (44) e Botafogo-SP (44), assumindo a 13ª colocação.

O cenário do Avaí também chama atenção. A equipe catarinense apresenta 88,3% de risco de queda, acima dos 76,2% registrados no levantamento anterior. Já o Londrina está praticamente rebaixado, com 99,96% de probabilidade de disputar a Série C em 2027.

Na direção contrária, o Botafogo-SP vem conseguindo se afastar do risco de queda. A equipe paulista, que tinha 11,4% de probabilidade de rebaixamento na projeção anterior, agora apresenta apenas 1,5%.

O Ceará, com 43 pontos, aparece com 2,5% de risco, enquanto o Athletic Club, que soma 44, registra 1,2%. O São Bernardo, com 46 pontos, tem apenas 0,20% de probabilidade de queda.

Ponte Preta e América-MG já estão matematicamente rebaixados. Assim, a disputa contra a queda se concentra nas duas vagas restantes do Z-4.

Probabilidades de rebaixamento, segundo a UFMG

Ponte Preta: 100%

América-MG: 100%

Londrina: 99,96%

Avaí: 88,3%

Náutico: 6,2%

Ceará: 2,5%

Botafogo-SP: 1,5%

Athletic-MG: 1,2%

São Bernardo: 0,20%

Cuiabá: 0,005%

Goiás, Operário, Vila Nova, Sport, Novorizontino, Juventude, Fortaleza, Criciúma, CRB e Atlético-GO aparecem com probabilidade de 0% no levantamento.

Goiás x Náutico: onde assistir ao vivo e horário

O Náutico enfrenta o Goiás nesta segunda-feira (19), às 19h30 (de Brasília), no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming. O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, também acompanha o confronto, com transmissão pelo YouTube da emissora e pelo aplicativo JC PE.

O Timbu chega pressionado após duas derrotas consecutivas em casa, ambas por 2x0, contra Novorizontino e Vila Nova. A equipe comandada por Bruno Pivetti tenta encerrar a sequência negativa e se aproximar da permanência.

Para o confronto, o treinador não contará com o goleiro Muriel, lesionado, e com o meia Jean Carlos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Betão e Júnior Todinho retornam de suspensão.

O Goiás, comandado por Mozart, soma 48 pontos e ainda disputa uma vaga no G-6. A equipe não terá Kadu Sousa, lesionado, e Luiz Felipe, suspenso após punição do STJD.

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Próximos jogos do Náutico na Série B

Depois do compromisso em Goiânia, o Alvirrubro terá mais quatro partidas até o encerramento da competição. O próximo adversário será o Juventude, novamente fora de casa, antes de dois jogos consecutivos nos Aflitos.

19/10: Goiás x Náutico , às 19h30

Goiás x , às 19h30 26/10: Juventude x Náutico , às 20h30

Juventude x , às 20h30 31/10: Náutico x Avaí, às 19h30

x Avaí, às 19h30 07/11: Náutico x CRB, às 21h30

x CRB, às 21h30 14/11: Londrina x Náutico, às 16h30

Entre os compromissos restantes, o confronto com o Avaí ganha importância por colocar frente a frente duas equipes que ainda buscam assegurar a permanência. Antes disso, porém, o Náutico terá a oportunidade de alcançar os 45 pontos diante do Goiás.

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