Náutico segura Goiás e empata fora de casa pela Série B

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Timbu jogou bem, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades de gol que foram criadas no duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

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Mostrando um futebol equilibrado, o Náutico segurou o Goiás e empatou por 0x0 a partida, nesta segunda-feira (19), no estádio da Serrinha. O duelo foi válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Timbu segurou a diferença de seis pontos para a zona de rebaixando, faltando doze pontos para serem disputados.

Na classificação, o Náutico ocupa a 15ª posição com 43 pontos. Já o Avaí, que abre a degola na 17ª colocação, possui 37 pontos após ficar no 0x0 com o Athletic Club em casa. Entre os times, ainda tem o Ceará, também com 43, mas perde para o Timbu no saldo de gols.

O próximo jogo do clube alvirrubro acontece apenas na outra segunda-feira (26). O Timbu visita o 3º colocado Juventude, às 20h30 (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Nesse cenário, o técnico Bruno Pivetti terá mais uma semana cheia de treinos e ainda tempo para recuperar os atletas. No empate com o Goiás, ele perdeu o goleiro Muriel e o zagueiro Léo Índio, vetados pelo departamento médico. Além disso, ainda não contou com o meia Jean Carlos, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão.

O jogo

Em campo, o Náutico voltou a apresentar uma postura competitiva e realizou um confronto equilibrado diante do Goiás. Sob as traves, Gastón Guruceaga transmitiu segurança e apareceu muito bem quando exigido. A linha de defesa, reconfigurada com Reginaldo na vaga de Arnaldo, Ryan pela esquerda e Igor Fernandes atuando na zaga ao lado de Betão, mostrou solidez e conteve as investidas adversárias.

No meio-campo, a opção por Luiz Felipe na vaga de Samuel deu mais velocidade à transição para o ataque. Em contrapartida, o setor ofensivo deixou a desejar no momento das finalizações. Vinícius foi o nome mais ativo da frente, mas pecou na pontaria e desperdiçou chances claras de gol.

A primeira oportunidade do Goiás surgiu apenas aos 19 minutos, em arremate de fora da área assustado por Filipe Machado. Após um início morno e sem grande volume de ambos os lados, o Esmeraldino subiu as linhas aos 28 e pressionou: Lucas Lima serviu Felipe Clemente, que cabeceou para boa intervenção de Guruceaga, e Lourenço levou perigo logo na sequência.

O Timbu reagiu aos 34 minutos em finalização de Vinícius, parada pelo goleiro Tadeu, e em uma cabeçada de Igor Fernandes que saiu pela linha de fundo no lance seguinte.

Embora o Goiás tenha controlado a posse de bola na reta final do primeiro tempo, esbarrou na boa organização defensiva alvirrubra. Já nos acréscimos, os pernambucanos ainda tiveram a chance de ir para o intervalo em vantagem, mas Paulo Sérgio acertou a trave no último lance do primeiro tempo.

Na etapa final, o Náutico continuou com o ímpeto ofensivo e assustou logo aos seis minutos com mais uma finalização de Vinícius parada pelo goleiro. Em busca do resultado, Bruno Pivetti renovou o fôlego ofensivo promovendo as entradas de Júnior Todinho e Kauã Maranhão.

A pressão pernambucana se intensificou e o Timbu esteve muito perto de abrir o placar, quando Betão carimbou o travessão após cobrança de escanteio de Reginaldo. Vinícius voltou a levar perigo em chute rente à trave e em nova chegada aos 25 minutos. Sem converter o volume de jogo em vantagem no placar, a equipe alvirrubra perdeu intensidade nos minutos finais.

A resposta do Goiás veio apenas aos 40 minutos, em cabeçada para fora de Kadu Sousa. O time esmeraldino ainda pressionou nos acréscimos, mas esbarrou no descalibro dos seus atacantes e na atuação segura de Guruceaga debaixo das traves. Placar final: 0x0.

Matéria em atualização