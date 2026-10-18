Goiás x Náutico ao vivo (19/10): onde assistir, horário e escalações

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Timbu sofreu duas duras derrotas nas últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro e ainda precisa conviver com uma grande crise financeira

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Depois de duas derrotas em casa, o Náutico visita o Goiás, nesta segunda-feira (19), às 19h30 (de Brasília), no estádio da Serrinha. O duelo é válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, depois faltarão apenas quatro jogos para o fim da competição. No último confronto, o Timbu perdeu por 2x0 para o Vila Nova, nos Aflitos. Antes, já tinha sofrido um revés pelo mesmo placar para o Novorizontino.

Na classificação, o Náutico possui 42 pontos e ainda precisa de pelo menos mais quatro para garantir a permanência na Série B. Do outro lado, o time alvirrubro enfrenta o Goiás, que ainda sonha com uma vaga no G-6 e possui 48 pontos.

Depois de enfrentar o Goiás, o Alvirrubro terá outro adversário fora de casa: o Juventude. O time gaúcho briga pelo acesso direto e ainda o título da Segundona.

Vale lembrar que o Náutico ainda precisa contornar os problemas financeiros. Com salários atrasados, os jogadores não tem dado entrevistas e também não concentraram no centro de treinamento antes do último jogo.

Timbu

Em campo, o técnico Bruno Pivetti terá dois desfalques importantes: o goleiro Muriel e o meia Jean Carlos. Muriel sentiu uma lesão muscular na coxa na véspera da partida e foi vetado pelo departamento médico, enquanto o camisa 10 cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, o zagueiro Betão e o atacante Júnior Todinho retornam de suspensão. Os dois, por sinal, podem ser titulares. Todinho deve ficar com a vaga de Jean Carlos no pelotão de frente.

O meia Luiz Felipe também briga pela vaga. Derek e Borasi também podem aparecer no time titular. Dessa maneira, ganhando as vagas de Kauão Maranhão e Paulo Sérgio.

"É uma situação desafiadora, mas acredito muito na qualidade do trabalho que está sendo desenvolvido e também na qualidade do elenco. Essa situação do Náutico muitos clubes estão passando no Brasil", afirmou o técnico Bruno Pivetti.

"Como acompanho o mercado, eu sabia que o meu próximo desafio teria dificuldades dessa maneira. Quando o Náutico realizou o convite, eu prontamente aceitei porque sabia da seriedade de quem dirige o clube", completou.

Adversário

O técnico Mozart não vai contar no Goiás com o zagueiro Luiz Felipe e o atacante Kadu Sousa. Esse último se recupera de uma lesão grau dois na coxa, enquanto o outro cumpre suspensão após punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para mais um jogo do Náutico pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canais ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Ficha do jogo - Goiás x Náutico

Goiás

Tadeu; Nicolas, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe e Djalma Silva; Filipe Machado, Lourenço e Lucas Lima; Lucas Rodrigues, Felipe Clemente e Cadu. Técnico: Mozart.

Náutico

Gastón Guruceaga; Arnaldo, Léo Índio, Betão e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Júnior Todinho; Kauã Maranhão, Vinícius e Paulo Sérgio. Técnico: Bruno Pivetti.