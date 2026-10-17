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Nautico | Notícia

"É uma situação desafiadora", diz Pivetti sobre momento do Náutico na Série B

Clube alvirrubro sofreu duas duras derrotas nas últimas rodadas e voltou a ficar próximo da zona de rebaixamento da Segunda Divisão do Brasileiro

Por Davi Saboya Publicado em 17/10/2026 às 16:50
Imagem do técnico Bruno Pivetti, do Náutico
Imagem do técnico Bruno Pivetti, do Náutico - Rafael Vieira/CNC

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A missão de garantir a permanência do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro tem exigido do técnico Bruno Pivetti uma gestão que vai muito além das quatro linhas. Além de focar na evolução tática e nos resultados em campo, o treinador vem precisando administrar e contornar os impactos provocados pelos atrasos salariais no elenco alvirrubro.

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Pivetti assumiu o comando com a meta clara de garantir o Timbu na Segunda Divisão. No entanto, a sequência recente reflete os altos e baixos dessa caminhada. O time sofreu duas derrotas dolorosas dentro de casa, diante do Novorizontino e do Vila Nova, intercaladas por um empate contra o Fortaleza e pelo ponto alto de sua trajetória até aqui, a vitória no clássico contra o Sport.

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Mesmo diante do cenário financeiro adverso e da pressão por resultados, o comandante alvirrubro demonstrou confiança no projeto do clube e ressaltou que já estava ciente do tamanho do desafio quando aceitou o convite para assumir o cargo.

"É uma situação desafiadora, mas acredito muito na qualidade do trabalho que está sendo desenvolvido e também na qualidade do elenco. Essa situação do Náutico muitos clubes estão passando no Brasil. Como acompanho o mercado, eu sabia que o meu próximo desafio teria dificuldades dessa maneira. Quando o Náutico realizou o convite, eu prontamente aceitei porque sabia da seriedade de quem dirige o clube", destacou Bruno Pivetti.

O técnico reconheceu abertamente que as turbulências administrativas refletem no rendimento dos atletas, mas ressaltou que a diretoria e a comissão têm trabalhado para estabilizar o ambiente e buscar a evolução do time na reta final da competição.

"Claro que não é fácil, diversas foram as situações que influenciam o rendimento. Cada detalhe faz a diferença. Não tem como negar. Quando existia alguma diferença fora do habitual, com certeza isso atinge. Hoje, já conseguimos controlar melhor essas coisas. Com pouco tempo de um jogo para o outro, tivemos pouco tempo, mas já vimos mudanças do jogo contra o Novorizontino para o Vila Nova", ponderou o treinador.

Goiás x Náutico

Com o ambiente em processo de normalização, o Náutico corre contra o tempo para ajustar os detalhes táticos e conquistar os pontos necessários para assegurar sua tranquilidade na Série B. O próximo jogo acontece nesta segunda-feira (19), às 19h30 (de Brasília), contra o Goiás, no estádio da Serrinha.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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