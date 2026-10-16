Além de Jean Carlos, Náutico pode perder Muriel para jogo contra Goiás pela Série B
Goleiro virou dúvida para o jogo decisivo pela 34ª da Série B do Campeonato Brasileiro. Se ficar de fora, será substituído pro Gaston Guruceaga
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O Náutico vive um momento de alerta na Série B do Campeonato Brasileiro e ganhou uma dor de cabeça de última hora para a sequência da competição. O goleiro Muriel sentiu uma lesão muscular e virou dúvida para o confronto decisivo contra o Goiás, válido pela 34ª rodada. Caso o titular seja vetado pelo departamento médico, a vaga ficará com Gastón Guruceaga, arqueiro que disputou apenas três partidas ao longo da temporada de 2026.
Além da incerteza na meta, o técnico Bruno Pivetti já sabe que não poderá contar com uma de suas principais peças de criação. O meia Jean Carlos está fora do duelo para cumprir suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo, encerrando uma sequência de 16 jogos consecutivos da equipe.
Apesar das perdas, o comandante alvirrubro terá retornos para o importante confronto. O zagueiro Betão e o meia Junior Todinho cumpriram suspensão e voltam a ficar à disposição.
Todinho, inclusive, desponta como um dos favoritos para assumir a vaga deixada por Jean Carlos, podendo compor o setor ofensivo ao lado de Vinícius, Kauã Maranhão e Paulo Sérgio. Caso Pivetti opte por outras formações, os atacantes Borasi e Derek, assim como o volante Luiz Felipe, surgem como alternativas para recompor o meio e o ataque.
O Timbu entra em campo pressionado para espantar a má fase dentro de casa, vindo de duas derrotas consecutivas nos Aflitos - para Novorizontino e Vila Nova.
Com 42 pontos conquistados, o time pernambucano ainda precisa somar pontos para afastar de vez qualquer risco de rebaixamento. No momento, a vantagem para a zona da degola é de seis pontos em relação ao Avaí, que ocupa a 17ª colocação e abre o Z-4.