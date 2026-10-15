Sem Jean Carlos contra o Goiás, Pivetti estuda opções no Náutico e descarta mudez drástica

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De olho na permanência na Série B, Alvirrubro ganha os retornos de Betão, Júnior Todinho e Borasi para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro

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Na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, a busca pela consolidação da permanência na divisão exige equilíbrio e convicção no Náutico. Com 42 pontos e uma margem de seis pontos em relação ao Avaí, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, o Timbu se prepara para visitar o Goiás sem o seu principal articulador. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na derrota diante do Vila Nova, o meia Jean Carlos é desfalque certo para o compromisso de segunda-feira (19).

Apesar da ausência do camisa 10, o técnico Bruno Pivetti garantiu que não vai alterar drasticamente a identidade do time. O comandante alvirrubro entende que a consistência das ideias assimiladas pelo grupo é o caminho mais seguro para voltar a pontuar longe do Recife nesta reta decisiva.

"Eu não acredito que a gente vai alterar muito o padrão da equipe, independente do nosso posicionamento. Nós vamos manter ali as mesmas ideias, do ponto de vista ofensivo e defensivo, para que a gente não tenha uma mudança tão brusca", pontuou o treinador.

Com o desfalque no meio-campo, a grande dúvida do comandante gira em torno do substituto para a vaga aberta. Nas últimas rodadas, o ataque titular vinha sendo desenhado com o próprio Jean Carlos flutuando ao lado do trio de atacantes formado por Kauã Maranhão, Vinícius e Paulo Sérgio. Agora, a comissão técnica estuda diferentes configurações táticas.

Entre os retornos para o setor ofensivo, Pivetti ganhou os reforços de Júnior Todinho, que cumpriu suspensão, e do argentino Borasi, recuperado de lesão. Ambos brigam diretamente pela vaga, ao lado de Derek, caso o treinador opte por manter um setor ofensivo agressivo.

Outra alternativa analisada é o fortalecimento da marcação no meio-campo com o uso de três volantes, o que abriria espaço para a entrada de Luiz Felipe ao lado de Samuel e Wenderson.

A lista de novidades positivas também se estende ao sistema defensivo. O zagueiro Betão, que cumpriu suspensão automática no último jogo, fica novamente à disposição da comissão técnica e deve retornar ao time titular.

Próximo jogo do Náutico

Em meio aos testes para definir o time ideal, o elenco alvirrubro aproveita a semana inteira de treinos focados em ajustar a postura tática e recuperar a confiança para atingir a pontuação necessária que garanta o Náutico, de forma matemática e sem sustos, na Série B de 2027. A partida contra o Goiás acontece no estádio da Serrinha, às 19h30 (de Brasília), na próxima segunda-feira (19).