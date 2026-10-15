Náutico consegue decisão favorável na Justiça e anula venda da garagem do remo

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Decisão reconheceu falhas na intimação processual e acolheu os argumentos apresentados pelo departamento jurídico alvirrubro; entenda o caso

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O Náutico obteve uma decisão favorável na Justiça Federal que anulou a alienação da garagem do remo do clube, localizada na Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro, no Recife. A decisão acolheu os embargos de declaração apresentados pelo departamento jurídico alvirrubro e reconheceu falhas na intimação processual.

Com o entendimento judicial, também foi anulada a arrematação realizada por meio da plataforma COMPREI. Segundo o clube, os problemas na comunicação dos atos do processo comprometeram o exercício do contraditório e do direito de defesa.

O presidente do Náutico, Bruno Becker, comentou a decisão e destacou os argumentos apresentados pelo advogado Daniel Nejaim durante a disputa judicial.

O que decidiu a Justiça sobre a garagem do remo do Náutico?

A Justiça Federal acolheu integralmente os embargos de declaração protocolados pelo Náutico e reconheceu a nulidade dos atos relacionados à alienação do imóvel.

O entendimento teve como fundamento falhas na intimação processual, que teriam impedido o clube de exercer plenamente seu direito de defesa.

Com isso, a venda da garagem do remo foi anulada, incluindo a arrematação realizada pela plataforma COMPREI. O processo deverá seguir com a garantia dos direitos do clube, conforme determinado na decisão.

Bruno Becker comemora decisão favorável ao Náutico

Após o resultado, o presidente Bruno Becker afirmou que a decisão acolheu os argumentos defendidos pelo departamento jurídico do Náutico.

O dirigente também lembrou que a tese de nulidade processual já havia sido apresentada anteriormente ao Conselho Deliberativo.

“A 33ª Vara Federal [...] acolheu integralmente os argumentos que já vinham sendo há muito defendidos pelo nosso brilhante advogado Daniel Nejaim, no sentido de que havia uma nulidade de intimação no processo".

"Isso foi exposto com muita firmeza e clareza, inclusive no Conselho Deliberativo, quando da convocação minha e do Dr. Daniel Nejaim, que já assinávamos ali, de que iríamos reverter a decisão pelos motivos expostos e que constam na própria decisão”, declarou.

Náutico havia tentado suspender a alienação em setembro

A disputa judicial em torno da garagem do remo já havia tido um capítulo anterior em setembro, quando o Náutico teve negado um pedido apresentado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para suspender, em caráter de urgência, a alienação do imóvel.

Agora, com o acolhimento dos embargos de declaração pela Justiça Federal, o clube conseguiu anular a alienação com base nas falhas identificadas na intimação processual.

A decisão representa um novo desdobramento na disputa pelo imóvel localizado na Rua da Aurora. O processo seguirá conforme as determinações judiciais, com a garantia dos direitos do Náutico.