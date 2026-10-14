Série B: veja as chances de rebaixamento do Náutico após sequência sem vitórias

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Timbu ocupa a 13ª posição, soma 42 pontos e tenta interromper sequência negativa para afastar o risco de queda nas últimas rodadas

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O Náutico tem 6,2% de probabilidade de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Restando cinco rodadas para o fim da Série B, o Timbu ocupa a 13ª colocação, com 42 pontos, e busca confirmar a permanência na competição em 2027.

Apesar de ainda apresentar um cenário favorável nas projeções matemáticas, o time alvirrubro começa a ligar o sinal de alerta. A equipe está há três partidas sem vencer e vem de duas derrotas consecutivas, contra Novorizontino e Vila Nova, que venceu por 2 a 0 nos Aflitos.

Qual é a chance de rebaixamento do Náutico na Série B?

Segundo o levantamento do Departamento de Matemática da UFMG, o Náutico tem 6,2% de risco de rebaixamento. O número indica que o clube ainda está em uma situação relativamente confortável na luta contra a queda, mas a sequência de resultados negativos reduziu a margem de segurança.

O Botafogo-SP aparece logo acima do Timbu nas projeções, com 11,4% de probabilidade de queda. Já o Avaí tem 76,2%, enquanto o Londrina registra 99,92% de risco de rebaixamento.

Ponte Preta e América-MG já estão matematicamente rebaixados, restando duas vagas na zona de queda. O Náutico precisa evitar que os adversários diretos reduzam a diferença de pontos nas rodadas finais.

Veja as chances de rebaixamento na Série B

Londrina: 99,92%

99,92% Avaí: 76,2%

76,2% Botafogo-SP: 11,4%

11,4% Náutico: 6,2%

Os percentuais são projeções matemáticas e podem mudar conforme os resultados das próximas partidas.

Náutico vê margem diminuir após derrotas

O Timbu tem 42 pontos e está na 13ª posição. O Avaí, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, soma 36 pontos, seis a menos que o clube pernambucano.

Com 15 pontos ainda em disputa, a diferença exige atenção na reta final.

A tendência apontada pelas projeções é de permanência do Náutico na Série B, mas a equipe não pode continuar desperdiçando pontos.

Novos tropeços podem aproximar os concorrentes e aumentar a pressão sobre o elenco alvirrubro.

Próximos jogos do Náutico na Série B

O Náutico terá cinco compromissos até o encerramento da competição.

A sequência inclui duas partidas fora de casa, contra Goiás e Juventude, além de confrontos nos Aflitos diante de Avaí e CRB.

O time fecha a campanha contra o Londrina, como visitante.

Goiás x Náutico: fora de casa

fora de casa Juventude x Náutico: fora de casa

fora de casa Náutico x Avaí: nos Aflitos

nos Aflitos Náutico x CRB: nos Aflitos

nos Aflitos Londrina x Náutico: fora de casa

Jogo contra o Avaí pode ser decisivo para o Timbu

O confronto com o Avaí, previsto para daqui a duas rodadas, aparece como um dos principais compromissos do Náutico nesta reta final.

Além de ser disputado nos Aflitos, o duelo coloca frente a frente duas equipes que lutam para permanecer na Série B.

Antes desse encontro, o Timbu terá pela frente Goiás e Juventude.

Conquistar bons resultados nessas partidas pode diminuir a pressão para o confronto direto com os catarinenses. Caso contrário, o duelo em Recife ganha ainda mais importância na luta contra o rebaixamento.