fechar
Nautico |

Série B: veja as chances de rebaixamento do Náutico após sequência sem vitórias

Timbu ocupa a 13ª posição, soma 42 pontos e tenta interromper sequência negativa para afastar o risco de queda nas últimas rodadas

Por Thiago Seabra Publicado em 14/10/2026 às 10:27
Imagem de Náutico x Vila Nova, nos Aflitos, pela Série B 2026
Imagem de Náutico x Vila Nova, nos Aflitos, pela Série B 2026 - Rafael Vieira/ CNC

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Náutico tem 6,2% de probabilidade de rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Restando cinco rodadas para o fim da Série B, o Timbu ocupa a 13ª colocação, com 42 pontos, e busca confirmar a permanência na competição em 2027.

Apesar de ainda apresentar um cenário favorável nas projeções matemáticas, o time alvirrubro começa a ligar o sinal de alerta. A equipe está há três partidas sem vencer e vem de duas derrotas consecutivas, contra Novorizontino e Vila Nova, que venceu por 2 a 0 nos Aflitos.

Qual é a chance de rebaixamento do Náutico na Série B?

Segundo o levantamento do Departamento de Matemática da UFMG, o Náutico tem 6,2% de risco de rebaixamento. O número indica que o clube ainda está em uma situação relativamente confortável na luta contra a queda, mas a sequência de resultados negativos reduziu a margem de segurança.

O Botafogo-SP aparece logo acima do Timbu nas projeções, com 11,4% de probabilidade de queda. Já o Avaí tem 76,2%, enquanto o Londrina registra 99,92% de risco de rebaixamento.

Ponte Preta e América-MG já estão matematicamente rebaixados, restando duas vagas na zona de queda. O Náutico precisa evitar que os adversários diretos reduzam a diferença de pontos nas rodadas finais.

Veja as chances de rebaixamento na Série B

  • Londrina: 99,92%
  • Avaí: 76,2%
  • Botafogo-SP: 11,4%
  • Náutico: 6,2%

Os percentuais são projeções matemáticas e podem mudar conforme os resultados das próximas partidas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Náutico vê margem diminuir após derrotas

O Timbu tem 42 pontos e está na 13ª posição. O Avaí, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, soma 36 pontos, seis a menos que o clube pernambucano.

Com 15 pontos ainda em disputa, a diferença exige atenção na reta final.

A tendência apontada pelas projeções é de permanência do Náutico na Série B, mas a equipe não pode continuar desperdiçando pontos.

Novos tropeços podem aproximar os concorrentes e aumentar a pressão sobre o elenco alvirrubro.

Leia Também

Próximos jogos do Náutico na Série B

O Náutico terá cinco compromissos até o encerramento da competição.

A sequência inclui duas partidas fora de casa, contra Goiás e Juventude, além de confrontos nos Aflitos diante de Avaí e CRB.

O time fecha a campanha contra o Londrina, como visitante.

  • Goiás x Náutico: fora de casa
  • Juventude x Náutico: fora de casa
  • Náutico x Avaí: nos Aflitos
  • Náutico x CRB: nos Aflitos
  • Londrina x Náutico: fora de casa

Jogo contra o Avaí pode ser decisivo para o Timbu

O confronto com o Avaí, previsto para daqui a duas rodadas, aparece como um dos principais compromissos do Náutico nesta reta final.

Além de ser disputado nos Aflitos, o duelo coloca frente a frente duas equipes que lutam para permanecer na Série B.

Antes desse encontro, o Timbu terá pela frente Goiás e Juventude.

Conquistar bons resultados nessas partidas pode diminuir a pressão para o confronto direto com os catarinenses. Caso contrário, o duelo em Recife ganha ainda mais importância na luta contra o rebaixamento.

Leia também

Sport consegue efeito suspensivo no STJD e terá torcida contra o Fortaleza; veja valores dos ingressos
TORCIDA

Sport consegue efeito suspensivo no STJD e terá torcida contra o Fortaleza; veja valores dos ingressos
Athletic x Londrina ao vivo: onde assistir, horário e informações da 33ª rodada da Série B
Série B

Athletic x Londrina ao vivo: onde assistir, horário e informações da 33ª rodada da Série B

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.