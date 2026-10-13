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Bruno Pivetti projeta reabilitação do Náutico na Série B: "Temos que pontuar o mais rápido possível"

Com distância para a degola caindo para seis pontos, Pivetti aposta em semana cheia de treinos para reencontrar o caminho das vitórias diante do Goiás

Por Davi Saboya Publicado em 13/10/2026 às 19:23
Imagem do treinador Bruno Pivetti, do Náutico
Imagem do treinador Bruno Pivetti, do Náutico - Rafael Vieira/CNC

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O momento no Náutico exige alerta ligado e resposta imediata. Depois de sofrer duas derrotas consecutivas na Série B do Campeonato Brasileiro, caindo diante do Novorizontino e, mais recentemente, por 2 a 0 para o Vila Nova em plenos Aflitos, o Timbu viu a gordura para a zona de rebaixamento encolher perigosamente. Atual 13º colocado na tabela, com 42 pontos, a equipe alvirrubra assistiu ao Avaí, 17º e primeiro clube dentro do Z-4 com 36 pontos, se aproximar para apenas seis pontos de distância.

Com apenas cinco rodadas restantes para o término da competição, o que representa 15 pontos em disputa, a margem para erros ficou estreita. Pela frente, o Náutico terá uma verdadeira maratona decisiva: encara Goiás e Juventude longe de seus domínios, recebe Avaí e CRB nos Aflitos, e fecha sua participação contra o Londrina, fora de casa.

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Para estancar a queda de rendimento e virar a chave, o técnico Bruno Pivetti aposta no tempo de trabalho antes do próximo compromisso. Pela primeira vez, desde que assumiu o Náutico há quatro rodadas, ele terá uma semana cheia de trabalho para ajustar a equipe visando o duelo de segunda-feira contra o Esmeraldino.

"Vamos ter uma semana cheia para recuperar a equipe e fazer os ajustes táticos necessários. Espero ter mais jogadores à disposição. Não contamos com o Betão e o Júnior Todinho. Por outro lado, não teremos o Jean Carlos", avaliou o treinador, citando as dores de cabeça com desfalques para a montagem do time titular.

O desafio a seguir, no entanto, promete ser dos mais duros. O Timbu visita o Goiás na Estádio da Serrinha, um palco bem conhecido por Pivetti, mas historicamente indigesto para os visitantes. "É difícil enfrentar o Goiás na Serrinha. Já fui treinador lá, mas temos que buscar somar pontos fora de casa", ressaltou.

Mesmo ciente da pressão e do fantasma do rebaixamento voltando a rondar o ambiente, o treinador fez questão de demonstrar confiança na força do elenco e na recuperação imediata para atingir a pontuação necessária para a permanência na Segunda Divisão.

Veja também: melhores momentos de Náutico 0x2 Vila Nova

"Em relação à tabela de classificação, temos que buscar pontuar o mais rápido possível. Acredito que com o nível dos jogadores, uma semana de preparação, podemos nos preparar para realizar um grande jogo na segunda-feira. O grupo está unido para garantirmos a permanência e ficarmos tranquilos na competição", concluiu Bruno Pivetti.

Goiás x Náutico se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 19h30 (de Brasília), no estádio da Serrinha. O duelo é válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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