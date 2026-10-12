Ausência de Jean Carlos vira dor de cabeça para Náutico contra Goiás
Com 38% de participação nos gols do time, meia cumpre suspensão na próxima rodada da Série B e obriga Pivetti a reinventar o setor ofensivo do Timbu
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Pela primeira vez desde que retornou ao Náutico, Jean Carlos ficará de fora de uma partida. Após acumular 16 partidas consecutivas como titular, o meia levou o terceiro cartão amarelo na derrota por 2x0 para o Vila Nova, nos Aflitos, e cumprirá suspensão no confronto direto contra o Goiás, no estádio da Serrinha.
A baixa cria um enorme dilema para o técnico Bruno Pivetti, que não conta com nenhum outro armador de origem no elenco. A última vez que o Timbu empenhou uma partida sem o seu camisa 10 foi em julho, no revés por 2x0 diante do Avaí.
Mais do que a liderança em campo, os números escancaram o peso da ausência. Com Jean no gramado nesta Série B, o Náutico soma 43,7% de aproveitamento e o atleta participou diretamente de quase 40% dos gols da equipe no período (três bolas na rede e quatro assistências).
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Reconhecendo o tamanho do desfalque, Pivetti pontuou que o meia faria falta em qualquer clube da competição, mas projetou buscar soluções dentro do grupo para suprir a perda.
"O Jean (Carlos) é muito importante, um líder da equipe. Não só na questão do relacionamento com os jogadores, mas também é um líder técnico. É um atleta que os jogadores procuram dentro de campo, porque sabem da qualidade. Faz falta não só no Náutico, mas também faria falta em qualquer time da Série B. Temos um elenco de qualidade para poder suprir a ausência da melhor maneira", afirmou Pivetti, em entrevista coletiva.
Sem Jean Carlos, o comandante alvirrubro pode utilizar mais um jogador de meio-campo, como o volante Luiz Felipe, ou usar o atacante Vinícius na função. Assim, abriria mais uma vaga pelo lado de campo do ataque. Nesse cenário, brigam por uma vaga Victor Andrade, Borasi e Derek para jogar junto com Kauã Maranhão e Paulo Sérgio.
Classificação do Náutico
Com a derrota para o Vila Nova, o Náutico ficou mais perto da zona de rebaixamento. Apenas seis pontos separam o Timbu da degola. Isso porque nos últimos dois jogos o Avaí venceu e reduziu a diferença: 2x1 sobre o Londrina (casa) e 1x0 em cima do Cuiabá (fora).
Na próxima rodada, o Náutico visita o Goiás, às 19h30 (de Brasília), na segunda-feira (19). Já o Avaí recebe o Athletic Club, em confronto direto, ás 16h, neste domingo (18), na Ressacada.