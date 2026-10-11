Transmissão Náutico x Vila Nova na Rádio Jornal pela Série B: acompanhe o jogo online e de graça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Escrete de Ouro prepara a cobertura do confronto deste domingo, nos Aflitos, com transmissão pelo YouTube da emissora e pelo aplicativo JC PE

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Os torcedores poderão acompanhar Náutico x Vila Nova ao vivo na Rádio Jornal neste domingo (11), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A cobertura será realizada pelo Escrete de Ouro, equipe esportiva da emissora, com transmissão disponível no YouTube da Rádio Jornal e no aplicativo JC PE.

A bola rola às 17h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, no Recife. A transmissão é uma opção para quem deseja acompanhar os principais acontecimentos do confronto entre pernambucanos e goianos.

Como ouvir Náutico x Vila Nova na Rádio Jornal?

A cobertura esportiva da partida estará disponível nos canais digitais da Rádio Jornal. Para acompanhar o confronto, o torcedor poderá acessar o YouTube da emissora ou utilizar o aplicativo JC PE.

O Escrete de Ouro será responsável pela transmissão do duelo, permitindo que os torcedores acompanhem a partida válida pela Série B mesmo sem assistir às imagens do jogo.

Que horas começa Náutico x Vila Nova?