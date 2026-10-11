Transmissão Náutico x Vila Nova na Rádio Jornal pela Série B: acompanhe o jogo online e de graça
Escrete de Ouro prepara a cobertura do confronto deste domingo, nos Aflitos, com transmissão pelo YouTube da emissora e pelo aplicativo JC PE
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Os torcedores poderão acompanhar Náutico x Vila Nova ao vivo na Rádio Jornal neste domingo (11), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A cobertura será realizada pelo Escrete de Ouro, equipe esportiva da emissora, com transmissão disponível no YouTube da Rádio Jornal e no aplicativo JC PE.
A bola rola às 17h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, no Recife. A transmissão é uma opção para quem deseja acompanhar os principais acontecimentos do confronto entre pernambucanos e goianos.
Como ouvir Náutico x Vila Nova na Rádio Jornal?
A cobertura esportiva da partida estará disponível nos canais digitais da Rádio Jornal. Para acompanhar o confronto, o torcedor poderá acessar o YouTube da emissora ou utilizar o aplicativo JC PE.
O Escrete de Ouro será responsável pela transmissão do duelo, permitindo que os torcedores acompanhem a partida válida pela Série B mesmo sem assistir às imagens do jogo.
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Que horas começa Náutico x Vila Nova?
- Jogo: Náutico x Vila Nova;
- Competição: Série B do Campeonato Brasileiro;
- Rodada: 33ª;
- Data: domingo, 11 de outubro;
- Horário: 17h30 (de Brasília);
- Local: estádio dos Aflitos, no Recife;
- Transmissão de rádio: Rádio Jornal, com o Escrete de Ouro;
- Onde acompanhar: YouTube da Rádio Jornal e aplicativo JC PE.