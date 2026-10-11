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Transmissão Náutico x Vila Nova na Rádio Jornal pela Série B: acompanhe o jogo online e de graça

Escrete de Ouro prepara a cobertura do confronto deste domingo, nos Aflitos, com transmissão pelo YouTube da emissora e pelo aplicativo JC PE

Por Thiago Seabra Publicado em 11/10/2026 às 17:19
Náutico 2x0 Novorizontino, no estádio dos Aflitos, duelo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Náutico 2x0 Novorizontino, no estádio dos Aflitos, duelo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM

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Os torcedores poderão acompanhar Náutico x Vila Nova ao vivo na Rádio Jornal neste domingo (11), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A cobertura será realizada pelo Escrete de Ouro, equipe esportiva da emissora, com transmissão disponível no YouTube da Rádio Jornal e no aplicativo JC PE.

A bola rola às 17h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, no Recife. A transmissão é uma opção para quem deseja acompanhar os principais acontecimentos do confronto entre pernambucanos e goianos.

Como ouvir Náutico x Vila Nova na Rádio Jornal?

A cobertura esportiva da partida estará disponível nos canais digitais da Rádio Jornal. Para acompanhar o confronto, o torcedor poderá acessar o YouTube da emissora ou utilizar o aplicativo JC PE.

O Escrete de Ouro será responsável pela transmissão do duelo, permitindo que os torcedores acompanhem a partida válida pela Série B mesmo sem assistir às imagens do jogo.

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Que horas começa Náutico x Vila Nova?

  • Jogo: Náutico x Vila Nova;
  • Competição: Série B do Campeonato Brasileiro;
  • Rodada: 33ª;
  • Data: domingo, 11 de outubro;
  • Horário: 17h30 (de Brasília);
  • Local: estádio dos Aflitos, no Recife;
  • Transmissão de rádio: Rádio Jornal, com o Escrete de Ouro;
  • Onde acompanhar: YouTube da Rádio Jornal e aplicativo JC PE.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.