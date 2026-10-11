Resultado Náutico x Vila Nova pela Série B: acompanhe o placar atualizado do jogo
No estádio dos Aflitos, o Timbu encara o vice-líder da competição e busca pontos importantes para garantir a permanência na Série B do Brasileirão
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Náutico enfrenta o Vila Nova neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, no Recife, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu busca somar pontos para se afastar da zona de rebaixamento e encaminhar a permanência na competição.
Na classificação, o time alvirrubro ocupa a 13ª colocação, com 42 pontos, e tem nove de vantagem para a zona de descenso. Com 18 pontos ainda em disputa, a equipe pernambucana precisa conquistar pelo menos mais quatro para atingir a pontuação considerada necessária para garantir a permanência, conforme o cenário apresentado.
Do outro lado, o Vila Nova chega ao Recife na vice-liderança, com 58 pontos. A equipe goiana segue na disputa pelo acesso à Série A e pelo título da competição.
Resultado de Náutico x Vila Nova pela Série B
- Náutico 0 x 2 Vila Nova
O resultado será atualizado ao longo do confronto nos Aflitos, com informações sobre os gols e os principais acontecimentos do duelo válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Resumo do 1º tempo
O Náutico começou tentando pressionar e criou boas chances com Vinícius, que acertou a trave após defesa de Helton Leite, e Gustavo Henrique, que cabeceou para fora.
O Vila Nova equilibrou as ações e abriu o placar aos 21 minutos, quando Everton Galdino aproveitou uma sobra na área após um corte malsucedido da defesa alvirrubra.
Depois do gol, a equipe goiana passou a controlar mais a partida e ampliou aos 42, em uma falha de Muriel, que se atrapalhou ao receber um recuo e deixou a bola nos pés de Janderson.
O atacante tocou por cobertura e fez 2 a 0. Nos acréscimos, Kauã Maranhão ainda marcou para o Náutico, mas o lance foi anulado por falta. Na saída para o intervalo, a torcida alvirrubra vaiou a equipe nos Aflitos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Rádio Jornal transmite Náutico x Vila Nova
O Escrete de Ouro, equipe esportiva da Rádio Jornal, prepara a cobertura de Náutico x Vila Nova pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no YouTube e no aplicativo JC PE.
Na televisão, o confronto será exibido pela Globo, na TV aberta, pelo Sportv, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view.
Ficha do jogo - Náutico x Vila Nova
Náutico
Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Gustavo Henrique (Ryan), Léo Índio, Igor Fernandes; Samuel (Luiz Felipe), Wenderson, Jean Carlos; Vinícius, Paulo Sérgio e Kauã Maranhão (Victor Andrade). Técnico: Bruno Pivetti.
Vila Nova
Helton Leite; Hayner, Douglas Mendes (Tiago Pagnussat), Jonathan Costa e Willian Formiga; Dudu (Higor Meritão), João Vieira (Willian Maranhão) e Marquinhos Gabriel; Everton Galdino, Dellatorre e Janderson. Técnico: Guto Ferreira.
- Local: Estádio dos Aflitos, no Recife-PE.
- Horário: 17h30 (de Brasília).
- Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).
- Assistentes: Joverton Wesley De Souza Lima (RO) e Acacio Menezes Leao (PA).
- VAR: Diego Pombo Lopez (BA).
- Onde assistir: Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).
- Gols: Everton Galdino e Janderson (Vila Nova)
- Cartões amarelos: Jean Carlos, Vinícius, Igor Fernandes (Náutico); João Vieira, Higor Meritão (Vila Nova)
- Público total: 5.309
- Renda: R$ 137.957,75