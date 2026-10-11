Pivetti critica arbitragem após derrota do Náutico para o Vila Nova: "queremos justiça"
Treinador alvirrubro lamentou o resultado nos Aflitos, contestou a anulação do gol de Kauã Maranhão e afirmou que o time foi prejudicado
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O técnico Bruno Pivetti demonstrou insatisfação com a arbitragem após a derrota do Náutico por 2 a 0 para o Vila Nova, neste domingo (11), no estádio dos Aflitos, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na entrevista coletiva, o treinador contestou a anulação do gol de Kauã Maranhão e afirmou que o clube foi prejudicado pelas decisões dos árbitros.
O comandante alvirrubro também reconheceu a dificuldade da equipe depois de sofrer dois gols no primeiro tempo e afirmou compreender a insatisfação dos torcedores, que vaiaram o time durante a partida.
Pivetti contesta gol anulado de Kauã Maranhão
Um dos principais pontos abordados por Bruno Pivetti na coletiva foi o gol anulado de Kauã Maranhão. O treinador discordou da marcação de falta no lance e considerou que o Náutico teve um gol legítimo invalidado.
Ao comentar a arbitragem, Pivetti também fez referência a decisões da partida anterior e afirmou que o time pernambucano voltou a ser prejudicado. O técnico cobrou justiça nas marcações.
“Analisando o jogo, vendo os números, tivemos uma grande oportunidade com o Kauã Maranhão, que, na minha opinião, não foi falta. Foi um gol legítimo.''
''Mais uma vez, o Náutico foi prejudicado pela arbitragem. No jogo passado, tivemos dois pênaltis a favor em jogadas elaboradas pelo Vinícius, e a arbitragem nos prejudicou. Hoje também foi extremamente tendenciosa. Não queremos ajuda da arbitragem, queremos justiça”, declarou.
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Treinador diz entender a insatisfação da torcida do Náutico
O resultado negativo provocou vaias nos Aflitos e aumentou a pressão sobre a equipe alvirrubra, que chegou a três partidas consecutivas sem vencer.
Pivetti afirmou que compartilha o sentimento dos torcedores e disse que o trabalho durante a semana tinha como objetivo melhorar a atuação em relação ao compromisso anterior.
“Eu entendo a dor da torcida. É a mesma dor que eu estou sentindo. Nós trabalhamos muito em relação ao jogo passado para ter uma apresentação melhor hoje. Acredito que, até os 20 minutos do primeiro tempo, a equipe estava se comportando bem e tinha criado uma grande oportunidade numa finalização do Vinícius”, afirmou.
Pivetti analisa derrota do Náutico para o Vila Nova
O treinador também avaliou que o Náutico apresentou uma postura diferente, mas teve a situação dificultada pelos dois gols sofridos na etapa inicial.
Everton Galdino abriu o placar aos 21 minutos, enquanto Janderson ampliou aos 42, após uma falha do goleiro Muriel.
“Eu vi uma outra postura da equipe. Infelizmente, tomamos dois gols, e fica muito difícil a situação da equipe. São situações que a gente entende que o ser humano está propenso a cometer, ainda mais em um ambiente de alta pressão. Mas tomamos dois gols e depois fizemos tudo aquilo que era possível. A gente sabe que, saindo atrás contra uma equipe dessa, fica mais difícil”, disse.
Próximo jogo do Náutico
Após a derrota para o Vila Nova, o Náutico permanece com 42 pontos e ocupa provisoriamente a 13ª colocação da Série B, com possibilidade de perder posições ao fim da rodada.
O próximo compromisso do Timbu será contra o Goiás, na segunda-feira (19), às 19h30, no estádio Hailé Pinheiro, conhecido como Serrinha, em Goiânia. A equipe pernambucana tentará encerrar a sequência sem vitórias fora de casa.