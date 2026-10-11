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Notas do Náutico: veja as avaliações dos jogadores na derrota para o Vila Nova

Comentarista Ralph de Carvalho, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, avaliou os atletas alvirrubros após a derrota por 2 a 0 nos Aflitos

Por Thiago Seabra Publicado em 11/10/2026 às 20:26
Imagem de Náutico x Vila Nova, nos Aflitos, pela Série B 2026
Imagem de Náutico x Vila Nova, nos Aflitos, pela Série B 2026 - Rafael Vieira/ CNC

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O Náutico perdeu por 2 a 0 para o Vila Nova, neste domingo (11), no estádio dos Aflitos, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após o resultado negativo, o comentarista Ralph de Carvalho, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, avaliou o desempenho dos jogadores alvirrubros.

As notas refletem a atuação do Timbu em uma partida na qual a equipe sofreu os dois gols ainda no primeiro tempo e não conseguiu reagir na etapa final. Everton Galdino e Janderson marcaram para o Vila Nova.

Notas dos jogadores do Náutico contra o Vila Nova

Confira, na ordem da avaliação divulgada, as notas atribuídas por Ralph de Carvalho aos atletas do Náutico:

  • Muriel: 3
  • Arnaldo: 3
  • Léo Índio: 2
  • Gustavo Henrique: 3
  • Reginaldo: 5
  • Igor Fernandes: 4
  • Ryan: 3
  • Samuel: 3
  • Luiz Felipe: 4
  • Wenderson: 4
  • Jean Carlos: 5
  • Paulo Sérgio: 4
  • Kauã Maranhão: 3
  • Vinícius: 5
  • Victor Andrade: 5

Derrota aumenta pressão sobre o Náutico

O Náutico chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória e encerrou as três partidas disputadas em outubro sem conquistar um resultado positivo.

Contra o Vila Nova, a equipe pernambucana teve dificuldades para conter os ataques adversários e saiu de campo sob vaias da torcida.

O time alvirrubro permanece provisoriamente na 13ª colocação da Série B, com 42 pontos, mas pode cair para a 15ª posição ao fim da rodada. Ceará e Athletic também somam 42 pontos e ainda entram em campo.

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O próximo compromisso do Timbu será contra o Goiás, na segunda-feira (19), às 19h30, no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia. A equipe tentará interromper a sequência negativa fora de casa.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.