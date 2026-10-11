Escalações de Náutico x Vila Nova pela Série B: veja titulares e bancos de reservas
Bruno Pivetti e Guto Ferreira definiram os jogadores para o confronto deste domingo, no Recife; veja as formações iniciais e as opções no banco
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As escalações de Náutico e Vila Nova estão definidas para o confronto deste domingo (11), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam às 17h30, no estádio dos Aflitos, no Recife, com os jogadores escolhidos pelos técnicos Bruno Pivetti e Guto Ferreira.
O Náutico começa a partida com Muriel no gol e Paulo Sérgio como referência no ataque. Do outro lado, o Vila Nova tem Helton Leite como titular na meta e Dellatorre entre os jogadores escalados para o setor ofensivo.
Escalação do Náutico contra o Vila Nova
O técnico Bruno Pivetti definiu a formação titular do Timbu com os seguintes jogadores:
Titulares do Náutico
- Muriel;
- Arnaldo;
- Gustavo Henrique;
- Léo Índio;
- Igor Fernandes;
- Samuel;
- Wenderson;
- Jean Carlos;
- Vinícius;
- Kauã Maranhão;
- Paulo Sérgio.
Banco de reservas do Náutico
O Timbu tem 12 jogadores como opções para o decorrer da partida contra o Vila Nova:
- Gastón Guruceaga;
- Auremir;
- Ryan;
- Victor Andrade;
- Índio;
- Luiz Cláudio;
- Patrício Núñez;
- Luiz Felipe;
- Wanderson;
- Luiz Paulo;
- Derek;
- Reginaldo.
Técnico: Bruno Pivetti.
Desfalques do Náutico no departamento médico
O Náutico tem três jogadores em acompanhamento no departamento médico.
Danielzinho e Matheus Ribeiro estão em tratamento com a fisioterapia, enquanto Borasi apresenta desconforto muscular e também segue realizando tratamento fisioterapêutico.
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Escalação do Vila Nova contra o Náutico
O Vila Nova, comandado por Guto Ferreira, também definiu os 11 jogadores que começam o confronto nos Aflitos. Helton Leite será o goleiro titular, enquanto Dellatorre integra o ataque da equipe goiana.
Titulares do Vila Nova
- Helton Leite;
- Hayner;
- Jonathan Costa;
- Douglas Mendes;
- W. Formiga;
- Dudu;
- João Vieira;
- M. Gabriel;
- É. Galdino;
- Janderson;
- Dellatorre.
Banco de reservas do Vila Nova
Para as possíveis substituições durante o jogo, Guto Ferreira conta com os seguintes atletas:
- Dalberson;
- T. Pagnussat;
- Willian Maranhão;
- Lincoln;
- Ryan;
- Anderson J.;
- Igor Carius;
- Enzo;
- Nathan Camargo;
- Higor Meritão;
- Dudu;
- Everton Urso.
Técnico: Guto Ferreira.
Onde será o jogo entre Náutico e Vila Nova?
Náutico e Vila Nova se enfrentam neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, no Recife, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O Náutico ocupa a 13ª posição, com 42 pontos, e busca ampliar a distância para a zona de rebaixamento. Já o Vila Nova está na vice-liderança, com 58 pontos, e segue na disputa pelo acesso à Série A e pelo título da competição.