Escalações de Náutico x Vila Nova pela Série B: veja titulares e bancos de reservas

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Bruno Pivetti e Guto Ferreira definiram os jogadores para o confronto deste domingo, no Recife; veja as formações iniciais e as opções no banco

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As escalações de Náutico e Vila Nova estão definidas para o confronto deste domingo (11), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam às 17h30, no estádio dos Aflitos, no Recife, com os jogadores escolhidos pelos técnicos Bruno Pivetti e Guto Ferreira.

O Náutico começa a partida com Muriel no gol e Paulo Sérgio como referência no ataque. Do outro lado, o Vila Nova tem Helton Leite como titular na meta e Dellatorre entre os jogadores escalados para o setor ofensivo.

Escalação do Náutico contra o Vila Nova

O técnico Bruno Pivetti definiu a formação titular do Timbu com os seguintes jogadores:

Titulares do Náutico

Muriel;

Arnaldo;

Gustavo Henrique;

Léo Índio;

Igor Fernandes;

Samuel;

Wenderson;

Jean Carlos;

Vinícius;

Kauã Maranhão;

Paulo Sérgio.

Banco de reservas do Náutico

O Timbu tem 12 jogadores como opções para o decorrer da partida contra o Vila Nova:

Gastón Guruceaga;

Auremir;

Ryan;

Victor Andrade;

Índio;

Luiz Cláudio;

Patrício Núñez;

Luiz Felipe;

Wanderson;

Luiz Paulo;

Derek;

Reginaldo.

Técnico: Bruno Pivetti.

Desfalques do Náutico no departamento médico

O Náutico tem três jogadores em acompanhamento no departamento médico.

Danielzinho e Matheus Ribeiro estão em tratamento com a fisioterapia, enquanto Borasi apresenta desconforto muscular e também segue realizando tratamento fisioterapêutico.

Escalação do Vila Nova contra o Náutico

O Vila Nova, comandado por Guto Ferreira, também definiu os 11 jogadores que começam o confronto nos Aflitos. Helton Leite será o goleiro titular, enquanto Dellatorre integra o ataque da equipe goiana.

Titulares do Vila Nova

Helton Leite;

Hayner;

Jonathan Costa;

Douglas Mendes;

W. Formiga;

Dudu;

João Vieira;

M. Gabriel;

É. Galdino;

Janderson;

Dellatorre.

Banco de reservas do Vila Nova

Para as possíveis substituições durante o jogo, Guto Ferreira conta com os seguintes atletas:

Dalberson;

T. Pagnussat;

Willian Maranhão;

Lincoln;

Ryan;

Anderson J.;

Igor Carius;

Enzo;

Nathan Camargo;

Higor Meritão;

Dudu;

Everton Urso.

Técnico: Guto Ferreira.

Onde será o jogo entre Náutico e Vila Nova?

Náutico e Vila Nova se enfrentam neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, no Recife, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Náutico ocupa a 13ª posição, com 42 pontos, e busca ampliar a distância para a zona de rebaixamento. Já o Vila Nova está na vice-liderança, com 58 pontos, e segue na disputa pelo acesso à Série A e pelo título da competição.