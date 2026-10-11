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Escalações de Náutico x Vila Nova pela Série B: veja titulares e bancos de reservas

Bruno Pivetti e Guto Ferreira definiram os jogadores para o confronto deste domingo, no Recife; veja as formações iniciais e as opções no banco

Por Thiago Seabra Publicado em 11/10/2026 às 16:38
Imagem do vestiário do Náutico
Imagem do vestiário do Náutico - Rafael Vieira/CNC

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As escalações de Náutico e Vila Nova estão definidas para o confronto deste domingo (11), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam às 17h30, no estádio dos Aflitos, no Recife, com os jogadores escolhidos pelos técnicos Bruno Pivetti e Guto Ferreira.

O Náutico começa a partida com Muriel no gol e Paulo Sérgio como referência no ataque. Do outro lado, o Vila Nova tem Helton Leite como titular na meta e Dellatorre entre os jogadores escalados para o setor ofensivo.

Escalação do Náutico contra o Vila Nova

O técnico Bruno Pivetti definiu a formação titular do Timbu com os seguintes jogadores:

Titulares do Náutico

  • Muriel;
  • Arnaldo;
  • Gustavo Henrique;
  • Léo Índio;
  • Igor Fernandes;
  • Samuel;
  • Wenderson;
  • Jean Carlos;
  • Vinícius;
  • Kauã Maranhão;
  • Paulo Sérgio.

Banco de reservas do Náutico

O Timbu tem 12 jogadores como opções para o decorrer da partida contra o Vila Nova:

  • Gastón Guruceaga;
  • Auremir;
  • Ryan;
  • Victor Andrade;
  • Índio;
  • Luiz Cláudio;
  • Patrício Núñez;
  • Luiz Felipe;
  • Wanderson;
  • Luiz Paulo;
  • Derek;
  • Reginaldo.

Técnico: Bruno Pivetti.

Desfalques do Náutico no departamento médico

O Náutico tem três jogadores em acompanhamento no departamento médico.

Danielzinho e Matheus Ribeiro estão em tratamento com a fisioterapia, enquanto Borasi apresenta desconforto muscular e também segue realizando tratamento fisioterapêutico.

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Escalação do Vila Nova contra o Náutico

O Vila Nova, comandado por Guto Ferreira, também definiu os 11 jogadores que começam o confronto nos Aflitos. Helton Leite será o goleiro titular, enquanto Dellatorre integra o ataque da equipe goiana.

Titulares do Vila Nova

  • Helton Leite;
  • Hayner;
  • Jonathan Costa;
  • Douglas Mendes;
  • W. Formiga;
  • Dudu;
  • João Vieira;
  • M. Gabriel;
  • É. Galdino;
  • Janderson;
  • Dellatorre.

Banco de reservas do Vila Nova

Para as possíveis substituições durante o jogo, Guto Ferreira conta com os seguintes atletas:

  • Dalberson;
  • T. Pagnussat;
  • Willian Maranhão;
  • Lincoln;
  • Ryan;
  • Anderson J.;
  • Igor Carius;
  • Enzo;
  • Nathan Camargo;
  • Higor Meritão;
  • Dudu;
  • Everton Urso.

Técnico: Guto Ferreira.

Onde será o jogo entre Náutico e Vila Nova?

Náutico e Vila Nova se enfrentam neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, no Recife, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Náutico ocupa a 13ª posição, com 42 pontos, e busca ampliar a distância para a zona de rebaixamento. Já o Vila Nova está na vice-liderança, com 58 pontos, e segue na disputa pelo acesso à Série A e pelo título da competição.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.