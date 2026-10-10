Náutico x Vila Nova ao vivo (11/10): onde assistir, horário e escalações

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Time alvirrubro ainda precisa somar pelo menos mais quatro pontos para garantir a permanência na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro

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Precisando ainda pontuar, o Náutico enfrenta o Vila Nova, neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos. O duelo é válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na classificação, o Timbu ocupa a 13ª colocação com 42 pontos.

O time alvirrubro ainda precisa garantir pelo menos mais quatro pontos para cravar a permanência. Atualmente, o Náutico possui nove pontos de diferença para a zona de rebaixamento e ainda faltam 18 pontos para serem disputados.

Do outro lado, o Vila Nova é o vice-líder com 58 pontos, ou seja, um dos fortes candidatos ao acesso e título. Na última partida, o time goiano ficou no empate por 0x0 em casa com o Cuiabá.

Timbu

Depois da grande queda de rendimento na derrota para o Novorizontino, o técnico Bruno Pivetti possui a missão de retomar o equilíbrio visto na vitória no clássico sobre o Sport e o empate com o Fortaleza. Dentro desse cenário, ainda tem a crise financeira que vive o clube, com dois meses de direitos de imagem e três meses de moradia atrasados.

Em campo, o zagueiro Betão e o atacante Júnior Todinho estão suspensos. Assim, não irão participar do confronto contra o Vila Nova e mais mudanças podem acontecer na escalação. Para suprir as lacunas, os nomes mais cotados são o zagueiro Wanderson e o atacante Borasi.

"Costumo não fazer conta. Trabalho jogo a jogo. Fiz o que podia para ganhar do Novorizontino. Acredito que pela qualidade do elenco era possível conquistarmos os três pontos. Iremos fazer tudo que for necessário e possível para conquistar os três pontos contra o Vila Nova. Temos que trabalhar jogo a jogo, pois observamos que após duas grandes partidas oscilamos bastante para baixo."

Adversário

Vice-líder da Série B, o Vila Nova, do técnico Guto Ferreira, ex-Sport, terá desfalques defensivos contra o Náutico. Suspenso, o lateral-esquerdo Higor dará lugar a Willian Formiga. Já na zaga, Douglas Mendes sente dores na coxa e é dúvida. Se for vetado pelo departamento médico, Anderson Jesus deve formar a dupla de zaga ao lado de Tiago Pagnussat.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para mais um jogo do Náutico pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canais Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo - Náutico x Vila Nova

Náutico

Muriel; Arnaldo, Léo Índio, Wanderson e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Borasi, Derek e Vinícius. Técnico: Bruno Pivetti.

Vila Nova

Helton Leite; Hayner, Douglas Mendes, Tiago Pagnussat e Willian Formiga; Dudu, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Everton Galdino, André Luis e Janderson. Técnico: Guto Ferreira.