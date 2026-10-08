"Se não quiser, me fala que eu não boto para jogar. Eu boto o sub-20", diz técnico do Náutico

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A declaração foi ditada por Bruno Pivetti e capturada pela transmissão do jogo contra o Novorizontino pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

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A frase dita pelo técnico Bruno Pivetti na reta final da derrota do Náutico por 2x0 para o Novorizontino, nesta quinta-feira (8), no Estádio dos Aflitos, repercutiu amplamente após o jogo. O desabafo foi captado pela repórter Sarah Porto, do Grupo Globo, durante a transmissão do confronto válido pela 32ª rodada da Série B. O episódio escancarou o clima de alta tensão nos bastidores do clube alvirrubro com os salários atrasados junto ao elenco.

No início da semana, o presidente Bruno Becker admitiu atrasos de dois meses no direito de imagem e de três meses na moradia dos atletas. A esperança da direção era a liberação de R$ 35 milhões da rescisão contratual com a Arena de Pernambuco, valor que está depositado em juízo, mas a Justiça negou o pedido.

Sem dinheiro, os jogadores chegaram a cogitar a não realização do último treino da semana. A paralisação não ocorreu, mas o elenco decidiu não cumprir o regime de concentração no Centro de Treinamento Wilson Campos.

Com esse cenário conturbado extracampo, o Náutico encarou uma das equipes mais fortes da Série B. O futebol apático, principalmente nos primeiros 13 minutos, quando sofreu dois gols em casa, deixou evidente que os problemas nos bastidores afetaram a concentração dos jogadores.

Após sofrer a primeira derrota em sua terceira passagem pelo clube, Pivetti foi questionado pelo repórter Raldney Alves, da Rádio Jornal, na entrevista coletiva, sobre a fala capturada pela transmissão. O comandante tratou o episódio com naturalidade, justificando que se tratou de um diálogo particular com seu assistente no calor do jogo.

"Essa é uma conversa privada e normal do calor do momento. Realmente, em alguns momentos, que temos a chance de jogar a bola para frente, joga para trás, isso me deixa bastante chateado. Confio no grupo, confio na base do Náutico. Não é possível que o time desaprendeu em uma semana após a vitória sobre o Sport e o empate com o Vila Nova", comentou Pivetti.

Próximo jogo do Náutico

O próximo jogo do Náutico acontece já neste domingo (11). O Timbu recebe o Vila Nova, às 17h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos. O duelo é válido pela 33ª rodada da Série B. Na classificação, o clube alvirrubro possui 42 pontos na 13ª colocação, ou seja, com nove pontos de diferença para a zona de rebaixamento, faltando 18 pontos para serem disputados.