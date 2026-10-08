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Náutico sofre dois gols em 13 minutos, não consegue reagir e perde para Novorizontino

Vivendo uma crise financeira, o clube alvirrubro não jogou bem e continua na 13ª posição com 42 pontos, mesmo com a derrota na 32ª rodada

Por Davi Saboya Publicado em 08/10/2026 às 19:44 | Atualizado em 08/10/2026 às 22:23
Imagem de Derek, atacante do Náutico, na partida diante do Novorizontino
Imagem de Derek, atacante do Náutico, na partida diante do Novorizontino - Jailton Jr/JC Imagem

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Os problemas extracampo parecem ter afetado o desempenho do Náutico. Irreconhecível após dois bons jogos contra Sport e Fortaleza, o Timbu sofreu dois gols com 13 minutos e não conseguiu reagir diante do Novorizontino, nesta quinta-feira (8), no estádio dos Aflitos. O time alvirrubro perdeu por 2x0 o duelo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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Os gols da derrota foram marcados por Nicolas Careca e Rômulo. Ainda no primeiro tempo, o Náutico demonstrou muitas falhas na defesa e escapou de sofrer mais gols. Depois do intervalo, o Novorizontino "tirou o pé" e o Timbu não conseguiu aproveitar.

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Na classificação, o time alvirrubro continua na 13ª colocação com 42 pontos. Porém, a diferença para a zona de rebaixamento caiu para nove pontos por causa da vitória do Avaí, que abre a degola e possui 33 pontos.

Restam seis rodadas para o fim da Série B e o Náutico ainda precisa de pelo menos mais quatro pontos para garantir a permanência. O próximo jogo acontece já neste domingo (11).

O Timbu recebe o vice-líder Vila Nova, às 17h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, em jogo válido pela 33ª rodada da Série B. É importante lembrar que os jogadores se recusaram a realizar a tradicional concentração no centro de treinamento na véspera do jogo contra o Novorizontino por causa dos salários atrasados.

O jogo

Atuando fora de casa, o Novorizontino ditou o ritmo e construiu uma vantagem rápida sobre o Náutico. Aos 6 minutos, Nicolas Careca abriu o marcador com um chute de longa distância contra Muriel. Pouco depois, aos 13, Léo Índio tocou a mão na bola dentro da área e gerou um pênalti. Rômulo foi para a cobrança, marcou o segundo e deixou o Tigre do Vale em situação muito confortável.

Tentando se recuperar dos gols sofridos, o Náutico buscou o controle da partida e ficou mais com a bola no campo ofensivo. A principal oportunidade alvirrubra na etapa inicial ocorreu aos 25 minutos, com um chute perigoso de Jean Carlos que tirou tinta da trave. O Timbu manteve a pressão ofensiva, mas pecou na criatividade e perdeu Júnior Todinho machucado, acionando Borasi no seu lugar.

No retorno para o segundo tempo, Bruno Pivetti tentou dar nova cara ao Náutico ao lançar Wanderson e Kauã Maranhão. Apesar das mexidas, o Novorizontino manteve a intensidade.

Os alvirrubros só assustaram o goleiro Jordi aos 19 minutos, primeiro em cobrança de falta alta de Jean Carlos e, na sequência, com um chute de Borasi pela direita. Sem ver o time engrenar, o comandante alvirrubro ainda buscou fôlego novo com Pato Núñez e Paulo Sérgio.

Jailton Jr/JC Imagem
Vinícius, atacante do Náutico, em lance no jogo contra o Novorizontino - Jailton Jr/JC Imagem

Ainda que o Náutico tenha tentado mudar, o Novorizontino seguiu soberano e quase fez o terceiro, com Carlão parando em Muriel após confusão na área. Na reta final, a falta de ritmo e inspiração do Timbu impediu qualquer reação, concretizando o revés em seus domínios. Placar final: derrota do Náutico por 2x0.

Notas do Escrete de Ouro

Em parceria com o Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, o Blog do Torcedor divulga as notas do Náutico na derrota para o Novorizontino. A avaliação foi feita pelo comentarista Ralph de Carvalho.

  • Muriel: 4
  • Arnaldo: 3
  • Paulo Sérgio: 4
  • Betão: 3
  • Léo Índio: 2
  • Wanderson: 4
  • Igor Fernandes: 3
  • Samuel: 4
  • Pato Nuñez: 4
  • Wenderson: 5
  • Jean Carlos: 6
  • Derek: 4
  • Kauã Maranhão: 3
  • Júnior Todinho: 3
  • Borasi: 4
  • Vinícius: 5
  • Bruno Pivetti: 7

Ficha do jogo - Náutico 0x2 Novorizontino

Náutico

Muriel; Arnaldo (Paulo Sérgio), Léo Índio (Wanderson), Betão e Igor Fernandes; Samuel (Pato Nuñez), Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Júnior Todinho (Borasi) e Derek (Kauã Maranhão). Técnico: Bruno Pivetti.

Novorizontino

Jordi, Madson, Gabriel Bahia (Carlinhos), Patrick e Sander; Luís Oyama, Matheus Bianqui (Léo Naldi) e Rômulo; Nicolas Careca (Maykon Jesus), Reidiney (Hélio Borges) e Robson (Carlão). Técnico: Enderson Moreira.

  • Local: estádio dos Aflitos, no Recife-PE.
  • Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF).
  • Assistentes: Lucas Costa Modesto (DF) e Uesclei Regison Pereira dos Santos (AM).
  • VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).
  • Público: 6.773 torcedores.
  • Renda: R$ 167.551,75.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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