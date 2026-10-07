Salários atrasados: Jogadores do Náutico recusam concentração no CT e quase não realizam treino
O Timbu enfrenta o Novorizontino, nesta quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, em jogo válido pela 32ª rodada da Série B
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Náutico vive uma forte crise financeira e administrativa fora dos gramados. De acordo com informações apuradas pelo repórter Raldney Alves, da Rádio Jornal, os jogadores decidiram não realizar a concentração no Centro de Treinamento Wilson Campos por causa dos salários atrasados.
A decisão ocorre na véspera da partida contra o Novorizontino, marcada para esta quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, em partida válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Apesar da recusa na concentração, a reportagem do Blog do Torcedor apurou que os atletas chegaram a cogitar a paralisação do treino desta quarta-feira. No entanto, após diálogo, a atividade programada foi realizada normalmente sob o comando do técnico Bruno Pivetti.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O presidente Bruno Becker já admitiu publicamente que há atrasos de dois meses em direitos de imagem (agosto e setembro), além de três meses de moradia.
Na reta final da Série B, o Náutico está com a permanência praticamente encaminhada. Contudo, a pontuação ainda em disputa e o bom desempenho sob o comando de Bruno Pivetti, embalado pela vitória sobre o Sport e o empate com o Fortaleza, permitem que os alvirrubros ainda sonhem com uma vaga no G-6.
Vale lembrar a dinâmica da reta decisiva da competição foi alterado para esta temporada. Assim, os dois primeiros colocados conquistam o acesso direto. O 3º colocado encara o 6º colocado, enquanto o 4º lugar enfrenta o 5º lugar em dois confrontos que valem as duas últimas vagas na Série A de 2027.
Em entrevista coletiva, o técnico Bruno Pivetti comentou a situação que vive o Náutico com os salários atrasados e exaltou o profissionalismo do elenco.
"Eu tenho conversado com os jogadores no sentido de que o profissionalismo está acima de qualquer dificuldade. Eles têm dado uma resposta muito boa, o nível de comprometimento é muito grande. Não tenho o que falar da entrega que eles estão dando em campo pelo Náutico", afirmou o treinador.
"Também não tenho o que falar da direção, que está buscando de todo jeito honrar os compromissos. Só que sabemos que essa não é uma dificuldade apenas do Náutico. Muitos clubes estão passando por momentos parecidos e precisamos ser profissionais para lidar com a situação e defender o clube", completou.
Posicionamento do Náutico
Por meio de nota oficial, o clube alvirrubro confirmou que os jogadores decidiram não realizar a concentração no CT Wilson Campos.
"O Clube confirma a informação. Os atletas treinaram normalmente nesta quarta-feira (07) e, após a atividade, não concentraram para a partida diante do Novorizontino. A reapresentação está prevista para a manhã desta quinta-feira, no Centro de Treinamento Wilson Campos."