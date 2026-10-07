Náutico x Novorizontino ao vivo (08/10): onde assistir, horário e escalações
Apesar da crise financeira, o Timbu chega em alta para o confronto após a vitória sobre o Sport no clássico e o empate fora de casa com o Fortaleza
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O Náutico enfrenta o Novorizontino, nesta quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos. O duelo é válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na última partida, o Timbu arrancou um empate fora de casa com o Fortaleza após a vitória sobre o Sport no clássico.
O triunfo deixou o clube alvirrubro com a permanência encaminhada. Na classificação, o Náutico possui 42 pontos e está muito perto da pontuação mágica de 45. Assim, faltando 18 pontos para disputar, ainda sonha com uma vaga no G-6.
Para manter vivo o sonho, o Timbu precisa administrar a crise financeira do lado de fora do campo. Com dois meses de direitos de imagem e três de moradia atrasados, os jogadores decidiram não realizar a tradicional concentração no Centro de Treinamento Wilson Campos na véspera da partida.
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A decisão foi confirmada pelo clube. O próprio presidente alvirrubro Bruno Becker já admitiu os atrasos salariais. Uma das esperanças do mandatário era a liberação da rescisão do contrato com a Arena de Pernambuco, que gira em torno de R$ 35 milhões e segue depositada em juízo na Caixa Econômica Federal.
Timbu
Para enfrentar o Novorizontino, o técnico Bruno Pivetti confirmou o retorno do lateral-esquerdo Igor Fernandes, que sofreu uma lesão muscular na coxa no clássico contra o Sport. Ele treinou normalmente nos últimos dias e deve retomar a posição original. Assim, a zaga segue sendo formado por Betão e Léo Índio, que retornou na última rodada.
O restante da escalação deve ser a mesma adotado por Pivetti nos últimos jogos. O treinador, em entrevista coletiva, ainda salientou que Danielzinho segue vetado pelo departamento médico.
Adversário
O Novorizontino, do técnico Enderson Moreira, ex-Sport, é um dos candidatos ao acesso e até ao título da Série B. O clube paulista possui 54 pontos e integra o G-6. Na última rodada, bateu fácil o Goiás em casa pelo placar de 3x0.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Náutico pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canais Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).
Ficha do jogo - Náutico x Novorizontino
Náutico
Muriel; Arnaldo, Betão, Léo Índio e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Júnior Todinho e Derek. Técnico: Bruno Pivetti.
Novorizontino
Jordi; Madson, Gabriel Bahia, Patrick e Sander; Luís Oyama, Matheus Bianqui e Rômulo; Nicolas Careca, Reidiney e Robson. Técnico: Enderson Moreira.
- Local: Estádio dos Aflitos, no Recife-PE.
- Horário: 19h30 (de Brasília).
- Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF).
- Assistentes: Lucas Costa Modesto (DF) e Uesclei Regison Pereira dos Santos (AM).
- VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).
- Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).