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Náutico sofre derrota na Justiça e não consegue liberar valores milionários da Arena Pernambuco

Clube informou que decisão desta terça-feira diverge de entendimento anterior do TCE-PE e afirmou que adotará medidas após publicação do acórdão

Por Thiago Seabra Publicado em 06/10/2026 às 17:47 | Atualizado em 06/10/2026 às 19:02
Imagem do estádio dos Aflitos, do Náutico
Imagem do estádio dos Aflitos, do Náutico - Rafael Vieira/ CNC

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O Náutico não conseguiu a liberação dos valores penhorados que tem a receber da Arena Pernambuco. A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) indeferiu, nesta terça-feira (6), o pedido apresentado pelo clube para ter acesso aos recursos.

De acordo com o Náutico, os valores estão atualmente depositados em um processo que tramita na Justiça Federal. A decisão do TRF5 seguiu o entendimento defendido pelo Estado de Pernambuco nos autos.

O clube informou que recebeu a decisão com preocupação, principalmente em razão dos prazos relacionados às obrigações previstas no processo de Recuperação Judicial.

Em entrevista exclusiva ao repórter Raldney Alves, da Rádio Jornal, o presidente do Náutico, Bruno Becker, detalhou o crédito que o clube alvirrubro possui e o seu destino.

''O Náutico tem um crédito de aproximadamente R$ 35 milhões. Esse crédito é dividido em dois valores: um montante de aproximadamente R$ 22 milhões e outro de R$ 13 milhões. Um é em relação à multa contratual pelo desfazimento do contrato e o outro é uma indenização pelos custos da retomada dos jogos aqui nos Aflitos.''

''Uma parte desse valor já está carimbado para recuperação judicial, em torno de R$ 22 milhões, que está no plano de recuperação. Esse dinheiro não vem para o caixa do clube, mas ele vai para pagar um compromisso que o Náutico assumiu na recuperação judicial.''

''A outra parte do valor, ele está livre à disposição do clube, e o clube, internamente, junto com as outras instâncias, vai decidir o que vai fazer com esse valor. Mas certamente boa parte desse valor vem para o caixa para a gente arcar com compromissos.''

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TRF5 nega pedido do Náutico para liberar valores

A decisão foi tomada pela 7ª Turma do TRF5 nesta terça-feira (6). Segundo o Náutico, o tribunal entendeu pelo indeferimento do pedido de liberação dos recursos que haviam sido penhorados em favor do clube.

O Náutico também destacou que o entendimento do TRF5 diverge de uma decisão anterior do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE).

Em maio de 2026, o TCE-PE havia entendido que as determinações da Corte não impediam o pagamento aos credores da Arena Pernambuco. Na ocasião, o tribunal autorizou expressamente a liberação dos valores em favor do Náutico.

Náutico cita impacto na Recuperação Judicial

O clube afirmou que a manutenção dos recursos depositados gera preocupação diante dos compromissos previstos no processo de Recuperação Judicial.

O Náutico informou ainda que vai aguardar a publicação do acórdão do TRF5 para analisar quais medidas judiciais serão adotadas.

O presidente do clube alvirrubro afirmou que seguirá buscando a defesa de seus direitos no processo.

''É difícil a gente cravar prazos. Primeiro, a gente precisa aguardar a publicação do acórdão de hoje, do julgamento de hoje. Após isso, é claro que o clube já tem as estratégias jurídicas que serão tomadas em face desse julgamento.''

''E também é natural que a gente não possa adiantar quais são essas estratégias, mas o que eu posso dizer é o seguinte: o clube vai tomar as decisões, implementar essas decisões, essas medidas judiciais, jurídicas, num curto espaço de tempo e com toda a firmeza que esse caso merece.''

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Quanto o Náutico tem a receber da Arena Pernambuco?

O Náutico tem a receber cerca de R$ 32 milhões da Arena Pernambuco em razão do rompimento do contrato firmado entre as partes.

O acordo foi celebrado em 2011 e previa a utilização da Arena Pernambuco pelo clube durante 30 anos. Em 2016, porém, o Náutico decidiu retornar aos Aflitos e o contrato foi encerrado.

Depois do rompimento, o clube acionou a Arena Pernambuco na Justiça e obteve decisões favoráveis relacionadas ao pagamento de multa contratual e indenizações pelos prejuízos, incluindo valores referentes à reforma dos Aflitos.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.