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Náutico divulga novo uniforme para a temporada 2026; camisa III estreia contra o Novorizontino

Com listras horizontais, o novo uniforme tem como mote "Mude a Perspectiva". Segundo o Náutico, a proposta é convidar o torcedor a sair do padrão

Por Thiago Seabra Publicado em 06/10/2026 às 19:19 | Atualizado em 06/10/2026 às 19:20
Imagem da camisa número 3 do Náutico
Imagem da camisa número 3 do Náutico - Thiago Freire/ CNC

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O Náutico divulgou nesta terça-feira (6) o seu terceiro uniforme para a temporada 2026. Desenvolvida em parceria com a Reebok, fornecedora de material esportivo do clube, a nova camisa rompe com um dos elementos mais tradicionais do padrão alvirrubro: as listras verticais.

Com listras horizontais, o novo uniforme tem como mote “Mude a Perspectiva”. Segundo o Náutico, a proposta é convidar o torcedor a sair do padrão e enxergar o clube sob um novo ângulo, sem deixar de lado a identidade construída ao longo da história.

A camisa III complementa o enxoval do Náutico para a temporada 2026, que foi lançado no início do ano em parceria com a Reebok.

Thiago Freire/ CNC
Imagem da camisa número 3 do Náutico - Thiago Freire/ CNC

Como é o novo uniforme do Náutico?

O terceiro uniforme foi confeccionado em malha RBK DRY e conta com mangas curtas e gola em V. A aplicação gráfica das listras é feita por sublimação.

O modelo também apresenta punhos com recorte alongado em cor contrastante. Nas laterais, foram utilizados recortes telados, recurso desenvolvido para favorecer a ventilação e o conforto térmico dos atletas.

A diretora de marketing do Náutico, Samanta Vicentini, afirmou que a nova camisa foi pensada para provocar uma mudança na maneira como o torcedor observa a história e o futuro do clube.

A nova camisa III nasce para provocar um novo olhar. Mudar a perspectiva é entender que a nossa história continua sendo escrita, e que cada torcedor tem um papel nela. Esse uniforme carrega o respeito pelo que o Clube construiu e a coragem de enxergar o que ainda vamos conquistar”, afirmou.

Thiago Freire/ CNC
Imagem da camisa número 3 do Náutico - Thiago Freire/ CNC

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Reebok explica conceito da camisa III do Náutico

A gerente de marketing da Reebok Brasil, Ana Claudia Rodrigues, destacou que o projeto buscou preservar a identidade alvirrubra, mas apresentar os elementos tradicionais do clube sob uma nova perspectiva.

Segundo ela, a proposta não foi modificar completamente os elementos clássicos do Náutico, mas atualizá-los no novo uniforme.

A direção estética foi trazer um olhar renovado, sem reinventar totalmente o que já é clássico para o Clube, e sim honrá-lo, levando para o campo e para as arquibancadas uma nova forma de enxergar. A tradição continua ali, preservada nos detalhes, mas agora vista por uma nova perspectiva”, afirmou.

Quando o novo uniforme do Náutico estreia?

A camisa III será utilizada pela primeira vez pelo Náutico na quinta-feira (8). A estreia está programada para o confronto contra o Novorizontino, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A partida será disputada nos Aflitos, às 19h30.

Thiago Freire/ CNC
Imagem da camisa número 3 do Náutico - Thiago Freire/ CNC

Onde comprar a nova camisa do Náutico?

A venda do terceiro uniforme começa nesta terça-feira (6), tanto nas lojas oficiais do Náutico quanto nos canais da Reebok.

Na Timbushop, a camisa estará disponível no site e nas lojas físicas da Sede, do Shopping Patteo e do Shopping Recife. O preço inicial é de R$ 429,90, com entrega prevista a partir de 6 de outubro de 2026.

A Reebok também inicia a comercialização pelo seu e-commerce e pelas lojas físicas localizadas no Shopping RioMar e no Recife Outlet, em Moreno.

Confira onde comprar:

  • Timbushop online;
  • Timbushop da Sede;
  • Timbushop do Shopping Patteo;
  • Timbushop do Shopping Recife;
  • Reebok online;
  • Reebok do Shopping RioMar;
  • Reebok do Recife Outlet, em Moreno.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.