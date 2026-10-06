Náutico define novo presidente do Conselho Deliberativo após renúncia de Aluísio Xavier

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Mudança foi aprovada por ampla maioria dos conselheiros após a renúncia de Aluísio Xavier da presidência do Conselho Deliberativo

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O Conselho Deliberativo do Náutico oficializou a nova composição da Mesa Diretora após a renúncia de Aluísio Xavier da presidência do órgão. Em reunião extraordinária realizada nesta segunda-feira (5), os conselheiros aprovaram Maurício Pina como novo presidente e Márcio Borba como vice-presidente.

A votação terminou com ampla maioria favorável à nova composição e apenas um voto contrário. Nazi Barreto permanece na função de segundo-secretário.

A mudança no comando do Conselho começou na última quinta-feira (1º), quando o Náutico comunicou a renúncia de Aluísio Xavier por motivos de saúde. Com a vacância do cargo, Maurício Pina, que exercia a vice-presidência, assumiu imediatamente a função.

Maurício Pina é confirmado na presidência

Quatro dias depois do anúncio da saída de Aluísio Xavier, a reunião extraordinária confirmou a reorganização da Mesa Diretora. Maurício Pina foi aprovado para a presidência, enquanto Márcio Borba passou a ocupar a vice-presidência.

Borba também continuará exercendo a função de primeiro-secretário do Conselho Deliberativo. Nazi Barreto, por sua vez, segue como segundo-secretário.

Segundo o Náutico, a mudança segue as regras estabelecidas pelo Estatuto Social do clube e pelo Regimento Interno do Conselho Deliberativo, responsáveis por regulamentar a sucessão e a composição da Mesa Diretora.

Saída de Aluísio Xavier

Ao comunicar a renúncia de Aluísio Xavier, o presidente do Executivo do Náutico, Bruno Becker, agradeceu ao então presidente do Conselho pela atuação no clube e manifestou apoio diante dos problemas de saúde.

"Aluísio é uma pessoa por quem tenho muito respeito e admiração, principalmente pelo seu caráter e pela forma séria com que sempre tratou o Náutico. Quero agradecer por toda a dedicação ao Clube. Desejo muita força e serenidade neste momento", afirmou Bruno Becker.

Na ocasião, Becker também demonstrou confiança em Maurício Pina para assumir o comando do Conselho Deliberativo e destacou a intenção de manter o trabalho conjunto entre os poderes do clube.

"Tenho plena confiança na integridade e no discernimento de Maurício. É uma pessoa que conhece o Clube, sabe da responsabilidade que tem pela frente e tenho certeza de que vai conduzir o Conselho sempre pensando no melhor para o Náutico. Terá o nosso respaldo para que possamos seguir trabalhando de forma conjunta em benefício do Clube", completou.

Com a aprovação da nova Mesa Diretora, Maurício Pina fica à frente do Conselho Deliberativo, responsável pela análise e deliberação de matérias de interesse do Náutico dentro das atribuições previstas pelas normas estatutárias.

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