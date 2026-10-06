Bruno Becker diz que Náutico agirá rápido após decisão sobre dinheiro da Arena de Pernambuco

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Presidente alvirrubro afirmou que clube aguarda publicação do acórdão para adotar novas medidas e explicou situação financeira atual do Náutico

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O presidente do Náutico, Bruno Becker, afirmou que o clube vai recorrer da decisão da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), que nesta terça-feira (6) negou o pedido para liberar os valores que o Alvirrubro tem a receber da Arena Pernambuco.

Em entrevista exclusiva ao repórter Raldney Alves, da Rádio Jornal, o dirigente afirmou que recebeu o resultado com surpresa e que o clube pretende agir rapidamente na Justiça.

O Náutico possui um crédito de aproximadamente R$ 35 milhões relacionado ao processo envolvendo a Arena Pernambuco. Desse total, cerca de R$ 22 milhões correspondem à multa contratual pelo encerramento do acordo, enquanto aproximadamente R$ 13 milhões estão relacionados a uma indenização pelos custos da retomada dos jogos nos Aflitos.

Bruno Becker explica decisão do TRF5

No início deste ano, o TRF5 havia indicado que a liberação dos recursos dependeria de uma manifestação expressa do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE).

O Náutico posteriormente apresentou uma decisão do TCE-PE que, na interpretação do clube, não impediria a liberação dos valores. Com isso, o Alvirrubro voltou ao TRF5 para informar que o obstáculo apontado anteriormente havia sido superado.

O caso foi levado a julgamento nesta terça-feira (6). Porém, a 7ª Turma manteve o entendimento de que a manifestação do TCE-PE não seria suficientemente clara para permitir a liberação dos recursos.

O presidente alvirrubro afirmou que o clube discorda da interpretação adotada pelo tribunal e que também não concorda com o posicionamento defendido pelo Estado de Pernambuco no processo.

“Diante dessa decisão, que a gente recebe com muito cuidado e com muita surpresa, nós vamos recorrer. Tem que esperar a publicação agora do acórdão do julgamento de hoje para a gente continuar tomando todas as medidas cabíveis nessa defesa intransigente dos direitos do clube”, afirmou Becker.

Quanto tempo pode demorar?

Bruno Becker explicou que o clube ainda precisa aguardar a publicação do acórdão do julgamento desta terça-feira para definir formalmente os próximos passos. O dirigente, porém, garantiu que as estratégias jurídicas já estão sendo avaliadas internamente.

O presidente do Náutico não estabeleceu um prazo específico para a adoção das medidas, mas afirmou que o clube pretende agir em um curto espaço de tempo.

“É difícil a gente cravar prazos. Primeiro, a gente precisa aguardar a publicação do acórdão de hoje, do julgamento de hoje. Após isso, é claro que o clube já tem as estratégias jurídicas que serão tomadas em face desse julgamento”, explicou.

“O que eu posso dizer é o seguinte: o clube vai tomar as decisões, implementar essas decisões, essas medidas judiciais, jurídicas, num curto espaço de tempo e com toda a firmeza que esse caso merece”, completou.

Como os valores da Arena Pernambuco seriam utilizados pelo Náutico?

Becker também explicou que os valores possuem destinações diferentes dentro do planejamento financeiro do Náutico.

Segundo o dirigente, aproximadamente R$ 22 milhões já estão vinculados ao processo de Recuperação Judicial. Esse montante não seria incorporado diretamente ao caixa do clube, mas utilizado para cumprir compromissos previstos no plano de recuperação.

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Já a outra parcela dos recursos estaria livre para utilização pelo Náutico. De acordo com o presidente, o clube definiria internamente a aplicação desse dinheiro, com parte destinada ao caixa para o cumprimento de compromissos financeiros.

O presidente afirmou ainda que, caso o dinheiro não seja liberado neste momento, o Náutico continuará procurando outras alternativas para honrar suas obrigações.

“Na falta desse valor, nós continuamos buscando outras alternativas, porque o Náutico tem um compromisso de pagamento e vai buscar honrar e vai honrar esses compromissos”, afirmou.

Náutico tem pagamentos em atraso

Segundo o presidente, há duas parcelas de imagem pendentes, além de três moradias que ainda precisam ser quitadas.

As parcelas de imagem mencionadas pelo dirigente venceram em 20 de agosto e 20 de setembro.

Becker afirmou que o clube trabalha para conseguir recursos tanto para regularizar os valores vencidos quanto para fazer frente aos compromissos que ainda irão vencer.

“Esse é um exercício diário, constante, que a gente busca, e eu tenho certeza que as outras soluções que a gente já tem aí à mesa a gente vai conseguir implementar no curso de passo e tempo e regularizar tudo isso”, concluiu.