Bruno Pivetti projeta a sequência de "finais" do Náutico em casa pela Série B

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O técnico alvirrubro somou uma vitória e um empate desde que chegou ao clube alvirrubro e possui dois jogos em casa pela frente no Brasileiro

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O empate por 1 a 1 conquistado pelo Náutico diante do Fortaleza, na Arena Castelão, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, teve contornos de maturidade e superação. Para o técnico Bruno Pivetti, o ponto somado longe de casa diante de um adversário direto no topo da tabela evidenciou a força mental e o alto nível de compromisso do elenco alvirrubro.

Analisando o confronto ponto a ponto, o comandante alvirrubro destacou como a equipe soube neutralizar as investidas do Leão do Pici e equilibrar as ações desde a etapa inicial.

“Sabíamos que enfrentaríamos um grande adversário. O Fortaleza é muito forte, ainda mais jogando em casa. No primeiro tempo, conseguimos igualar as condições de jogo. Fizemos um bom jogo, conseguimos o nosso primeiro gol e, no fim do primeiro tempo, eles conseguiram um gol que foi mais mérito do jogador que acertou um belo chute”, avaliou o treinador.

Com a desvantagem evitada mas a pressão do adversário intensificada no segundo tempo, o Timbu precisou demonstrar solidez defensiva e inteligência tática para suportar o ímpeto dos donos da casa, sem deixar de levar perigo nos minutos derradeiros. Pivetti fez questão de exaltar a entrega e a competitividade do grupo em campo.

“No segundo tempo, eles vieram para cima, mas conseguimos sustentar bem, trocar passes e criar oportunidades. Fiquei satisfeito com a entrega dos jogadores; o nível de compromisso nos fortaleceu ainda mais”, pontuou.

O treinador também valorizou a capacidade do grupo de virar a chave rapidamente após um clássico de alta voltagem, mantendo a concentração blindada para focar em um duelo de altíssimo grau de exigência fora de casa.

“Os jogadores estavam muito concentrados, mesmo depois de um clássico, que requer um nível alto de concentração. Eles conseguiram manter o alto nível de concentração e conseguimos segurar bem o Fortaleza. No fim da partida, criamos duas oportunidades que poderiam significar o gol e a vitória.”

Próximos jogos do Náutico

Com o ponto na bagagem e o desempenho validado, o técnico alvirrubro já projetou a sequência da competição, enfatizando a importância de recuperar o elenco e fazer valer o fator local nos próximos confrontos diante do torcedor, nos Aflitos. O Timbu enfrenta o Novorizontino e o Vila Nova, nos próximos dias 8 e 11 de outubro.

"Temos que recuperar os jogadores, fazer os ajustes para fazer grandes jogos. Agora temos mais duas finais em casa. Foco primeiro no Novorizontino e depois no Vila Nova. Respeito absolutamente todos os adversários, mas não temos nenhum temor", concluiu Pivetti.