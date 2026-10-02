Náutico sai na frente, mas sofre gol e fica no empate com Fortaleza pela Série B
Vinícius e Luiz Fernando marcaram os gols do duelo entre o Timbu e o Leão do Pici, nesta sexta-feira (2), na Arena Castelão, pela 31ª rodada
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Em mais uma atuação equilibrada, o Náutico empatou por 1x1 com o Fortaleza, nesta sexta-feira (2), na Arena Castelão. O duelo foi válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
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O Timbu começou bem a partida e logo abriu o placar aos 4 minutos com Vinícius. Quando parecia acabar com o primeiro tempo com a vantagem, sofreu o empate em um chute de fora da área de Luiz Fernando.
Com o resultado, o Náutico pulou para 42 pontos e assumiu a 13ª colocação. Assim, ficou a uma vitória da "pontuação mágica" de garantir a permanência, ou seja, mais três pontos para chegar aos 45.
O próximo jogo do clube alvirrubro acontece apenas na quinta-feira (8). O Timbu recebe o 3º colocado Novorizontino, às 19h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, em partida da 32ª rodada da Série B.
O jogo
O Náutico começou a partida fechado, adotando linhas baixas de marcação. O Fortaleza quase marcou logo aos três minutos, quando Pedro Henrique recebeu de Mailton na área e chutou por cima.
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O troco alvirrubro veio rápido, aos 4 minutos. Após cruzamento pela direita de Arnaldo, Vinícius apareceu livre para bater com precisão no canto, colocando o Timbu em vantagem no Castelão.
Com o placar favorável, a equipe pernambucana recuou e chamou o adversário. O time cearense empilhou oportunidades: Mailton parou em Muriel aos 15, e Nathan Fogaça carimbou o travessão aos 17. Pedro Henrique e Luiz Fernando também criaram perigo em sequência até os 27 minutos.
O Timbu sobreviveu ao sufoco e conseguiu cadenciar o jogo após a meia hora de bola rolando. Porém, na reta final da etapa inicial, aos 42 minutos, a pressão tricolor deu resultado: Luiz Fernando soltou uma bomba de longa distância, venceu o goleiro Muriel e empatou o confronto.
Depois do intervalo, o Náutico administrou o marcador com uma postura defensiva e focada em transições rápidas. Buscando dar fôlego ao time, Bruno Pivetti acionou Luiz Felipe e Borasi. O ritmo da etapa final caiu, com o Timbu controlando as ações até assustar aos 13 minutos, em finalização fraca de Júnior Todinho em contra-ataque.
O Leão do Pici só foi ameaçar aos 30, com um chute cruzado de Luiz Fernando rente à trave. O perigo real aumentou aos 35, quando Cantillo carimbou o travessão após cruzamento de Mailton, seguido por outra chance desperdiçada por Luiz Fernando aos 38. Nos minutos finais, o Fortaleza tentou o abafa, mas não teve jeito. Placar final: 1x1.
Notas do Escrete de Ouro
Em parceria com o Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, o Blog do Torcedor divulga as notas do empate do Náutico com o Fortaleza. A avaliação foi feita pelo comentarista Ednaldo Santos.
- Muriel: 7
- Arnaldo: 6
- Reginaldo: 6
- Betão: 6
- Léo Índio: 7
- Wanderson: 5
- Ryan: 4
- Samuel: 7
- Luiz Felipe: 5
- Wenderson: 8
- Jean Carlos: 8
- Vinícius: 9
- Derek: 4
- Borasi: 5
- Júnior Todinho: 6
- Paulo Sérgio: 5
- Bruno Pivetti: 7
Ficha do jogo - Fortaleza 1x1 Náutico
Fortaleza
João Ricardo; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Kaio Henrique; Pierre, Lucas Sasha (Rodrigo Santos) e Vitinho (Welliton); , Pedro Henrique (Rodriguinho), Luiz Fernando (Paulo Baya) e Nathan Fogaça (Cantillo). Técnico: Paulo Autuori.
Náutico
Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Betão, Léo Índio (Wanderson) e Ryan; Samuel (Luiz Felipe), Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Derek (Borasi) e Júnior Todinho (Paulo Sérgio). Técnico: Bruno Pivetti.
- Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE.
- Árbitro: Kleber Ariel Gonçalves Silva (PR).
- Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Rafael Trombeta (PR).
- VAR: Rodrigo Carvalhes de Miranda (RJ).
- Gols: Vinícius (aos 4' do 1ºT) e Luiz Fernando (aos 41' do 1ºT).
- Cartões amarelos: Lucas Gazal (F), Samuel, Arnaldo e Wenderson (N).