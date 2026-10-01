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Fortaleza x Náutico ao vivo (02/10): onde assistir, horário e escalações

Timbu visita o Leão do Pici após vitória no clássico contra o Sport, que marcou a estreia do técnico Bruno Pivetti no comando do time alvirrubro

Por Davi Saboya Publicado em 01/10/2026 às 23:57
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Vinícius, atacante do Náutico - JAILTON JR./JC IMAGEM

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Em alta após a vitória no clássico sobre o Sport, o Náutico encara um difícil adversário na Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu visita o Fortaleza, às 21h35 (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo é válido pela 31ª rodada e pode definir as pretensões do clube alvirrubro na competição.

Na classificação, o Fortaleza é o 4º colocado com 52 pontos e deixou escapar uma vitória em casa na última rodada ao empatar com o Athletic Club. Já o Náutico ocupa a 14ª posição com 41 pontos depois do triunfo sobre o rival rubro-negro.

O embate entre o Timbu e o Leão do Pici também irá proporcionar um duelo curioso na beira do gramado. O técnico Bruno Pivetti, que nunca venceu fora de casa dirigindo o Timbu, enfrentará pela primeira vez o seu "mentor" Paulo Autuori. Ambos trabalharam juntos quando Pivetti iniciou a carreira profissional como auxiliar.

Timbu

Para o confronto, o técnico Bruno Pivetti não poderá contar com o lateral-esquerdo Igor Fernandes, vetado devido a um desconforto no adutor da coxa. Com a ausência, a linha defensiva deve ser montada com Betão e Gustavo Henrique na zaga, tendo Ryan na lateral. Outra alternativa para o setor é Wanderson, que cumpriu suspensão e fica à disposição da comissão técnica.

"Nós buscamos primeiramente recuperar os jogadores que tiveram maior volume. Eles tiveram um nível físico muito exigente na partida contra o Sport. Depois, a gente procurou equalizar as cargas daqueles jogadores que tiveram menor volume", afirmou Bruno Pivetti.

"A partir do segundo dia de preparação, a gente investiu bastante nos ajustes táticos necessários, já colocando algumas informações em relação ao Fortaleza", completou.

Vale destacar que o Náutico não vence o Fortaleza fora de casa há seis décadas. O último triunfo aconteceu pela Taça Brasil de 1965.

Adversário

O técnico Paulo Autuori tem problemas para encarar o Náutico. A equipe não contará com o atacante Chico da Costa, diagnosticado com um estiramento no adutor da coxa direita, nem com o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, ausente por ordens médicas.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para mais um jogo do Náutico pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canais ESPN(TV fechada), Disney+ (streaming), Canal Goat (Youtube) e Rede TV (TV aberta).

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Ficha do jogo - Fortaleza x Náutico

Fortaleza

João Ricardo; Mailton, Lucas Gazal, Cardona e Kaio Henrique; Pierre, Lucas Sasha e Rodriguinho; Vitinho, Pedro Henrique e Luiz Fernando. Técnico: Paulo Autuori.

Náutico

Muriel; Arnaldo, Betão, Gustavo Henrique e Ryan; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Júnior Todinho, Derek e Vinícius. Técnico: Bruno Pivetti.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE.
Horário: 21h35 (de Brasília).
Árbitro: Kleber Ariel Goncalves Silva (PR).
Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Rafael Trombeta (PR).
VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda.
Onde assistir: ESPN, Disney+, GOAT e Rede TV.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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