Conselho Fiscal do Náutico convoca reunião extraordinária para apurar denúncia sobre movimentações financeiras do executivo

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Bruno Becker e Tatiana Roma foram convidados para sessão extraordinária que vai discutir denúncia apresentada por conselheiro do clube

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O Conselho Fiscal do Náutico convocou uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para a próxima segunda-feira (5). Entre os assuntos da pauta está uma denúncia apresentada por um conselheiro envolvendo movimentações financeiras relacionadas ao clube em uma conta de terceiro, sem ligação com a instituição.

Segundo o documento, teriam sido realizadas transferências bancárias do clube para a conta de uma terceira pessoa sem ligação direta com o Náutico. O extrato citado na denúncia também aponta a existência de depósitos feitos em casas lotéricas e de débitos destinados à ex-vice-presidente do clube, Tatiana Roma, e ao atual presidente, Bruno Becker.

Conselho pede esclarecimentos

No edital de convocação, o Conselho Fiscal classifica os fatos como de caráter “relevante, grave e urgente”, mas ressalta que não está atribuindo responsabilidade aos citados. A intenção da reunião é apresentar a denúncia ao Conselho Deliberativo e ouvir os envolvidos antes de qualquer encaminhamento.

Ao todo, os envolvidos deverão responder a pelo menos seis questionamentos relacionados às movimentações financeiras citadas na denúncia. A sessão será realizada no Conselho Deliberativo do Náutico.

O presidente Bruno Becker e Tatiana Roma, ex-vice-presidente, estão entre os convidados para prestar esclarecimentos durante a reunião.

Também foram convidados o conselheiro, autor do requerimento, integrantes da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, o vice-presidente da Diretoria Executiva, o diretor financeiro e os responsáveis pela autorização de despesas da gestão.

Procurado pela reportagem, o Executivo do Náutico foi perguntado sobre a denúncia e a reunião extraordinária, mas, até o momento da publicação, não havia enviado um posicionamento.