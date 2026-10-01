Bruno Pivetti destaca preparação do Náutico para enfrentar o Fortaleza pela Série B

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Treinador do Náutico explicou o trabalho realizado durante a semana e afirmou que equipe tem condições de competir contra qualquer rival

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Depois de iniciar o trabalho no Náutico com uma vitória por 3 a 1 sobre o Sport, Bruno Pivetti terá pela frente mais um desafio pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu enfrenta o Fortaleza nesta sexta-feira (2), às 21h35, na Arena Castelão.

Em entrevista concedida nesta quinta-feira (1º), o treinador falou sobre os primeiros dias à frente da equipe, a preparação para o confronto e a sequência do Náutico na competição.

Início de trabalho e preparação

Pivetti assumiu o comando do Náutico pouco antes do clássico contra o Sport e teve apenas um treinamento antes da partida.

Segundo o treinador, o trabalho com vídeos foi importante para acelerar a assimilação das ideias pela equipe.

“Foi realmente um começo bem intenso. Antes da partida do Sport, nós tivemos somente um treinamento à disposição, mas nós conseguimos otimizar bem o tempo. O que nos ajudou bastante também foi o recurso de vídeo, em que nós conseguimos mostrar as características do adversário, montar um bom planejamento de jogo para que a gente acelerasse esse processo de assimilação dos jogadores em relação às nossas ideias”, explicou.

O técnico também apontou como fator positivo o conhecimento prévio de parte do elenco. Pivetti já havia trabalhado com diversos jogadores do Náutico ao longo da carreira, tanto no próprio clube quanto em outras equipes.

Após a vitória sobre o Sport, o foco passou a ser a recuperação física dos atletas e a preparação para o próximo compromisso.

“Pós-clássico, a gente procurou recuperar os jogadores da melhor forma. Essa semana nós conseguimos fazer um bom treinamento na segunda-feira, com menos intensidade para aqueles que estavam com volume de jogo maior. Conseguimos equalizar a carga daqueles que tiveram menor volume de jogo”, afirmou.

Náutico ajusta parte tática para enfrentar o Fortaleza

De acordo com Bruno Pivetti, a preparação para o Fortaleza foi dividida entre a recuperação física do elenco e os ajustes necessários para o confronto.

“Nós buscamos primeiramente recuperar os jogadores que tiveram maior volume. Eles tiveram um nível físico muito exigente na partida contra o Sport. Depois, a gente procurou equalizar as cargas daqueles jogadores que tiveram menor volume”, disse.

A partir do segundo dia de preparação, o trabalho passou a ter maior ênfase nos aspectos táticos. O treinador afirmou que a comissão técnica começou a inserir informações relacionadas às características do Fortaleza.

“A partir do segundo dia de preparação, a gente investiu bastante nos ajustes táticos necessários, já colocando algumas informações em relação ao Fortaleza”, explicou.

O último treinamento antes da viagem será utilizado para apresentar aos jogadores a estratégia definida para o duelo.

“Nesse último treinamento, nós vamos passar para os jogadores a nossa estratégia de jogo, segundo as características do adversário, para que a gente possa fazer a melhor viagem possível e retornar a Recife com os três pontos”, afirmou Pivetti.

Bruno Pivetti fala sobre sequência do Náutico

O Náutico terá pela frente o Fortaleza nesta sexta-feira e, depois, contará com dois jogos em casa.

Questionado sobre a sequência considerada difícil, Pivetti afirmou que respeita os adversários da Série B, mas destacou a confiança no próprio elenco.

“Eu respeito absolutamente todos os adversários da Série B, mas eu não temo nenhum. E essa questão é muito importante que se diga, porque o grupo me dá esse conforto, dada a qualidade que os jogadores vêm demonstrando, não só em nível técnico, em nível de talento, mas também em nível de comprometimento”, declarou.

O treinador também ressaltou a capacidade de competição apresentada pelo grupo nos primeiros dias de trabalho.

“Eu vejo aqui um grupo muito forte, coeso e que tem condições de fazer partidas em alto nível e poder competir contra qualquer adversário”, afirmou.

“O resultado final nós não controlamos, mas tenho certeza que nós temos condições de competir contra qualquer time da Série B”, completou.

Pivetti projeta duelo contra o Fortaleza

“Vai ser um jogo muito difícil, outro adversário de nível técnico elevado, não à toa, ocupa as primeiras posições na tabela de classificação”, avaliou.

Na visão do comandante alvirrubro, a equipe precisará ter atenção aos pontos fortes do adversário, mas sem abrir mão de buscar o próprio jogo fora de casa.

“Vamos ter a humildade para poder neutralizar os pontos fortes do Fortaleza, mas também poder fazer o nosso jogo lá em Fortaleza, porque tenho certeza que nós temos condições de competir sempre pelo melhor resultado”, concluiu.