Aluísio Xavier renuncia à presidência do Conselho Deliberativo do Náutico por motivos de saúde

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Com a saída do, agora, ex-presidente Aluísio Xavier por motivos de saúde, o vice-presidente Maurício Pina assume o comando do órgão

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O Náutico anunciou, nesta quinta-feira (1º), uma mudança importante no principal órgão do clube. O Conselho Deliberativo comunicou oficialmente a renúncia de Aluísio Xavier do cargo de presidente do órgão, decisão tomada por motivos de saúde. Com a vacância do posto, o atual vice-presidente, Maurício Pina, assume imediatamente o posto.

Diante da alteração, o presidente do Executivo, Bruno Becker, veio a público manifestar seu reconhecimento e solidariedade a Aluísio, destacando a seriedade de sua trajetória junto ao clube.

"Aluísio é uma pessoa por quem tenho muito respeito e admiração, principalmente pelo seu caráter e pela forma séria com que sempre tratou o Náutico. Quero agradecer por toda a dedicação ao Clube. Desejo muita força e serenidade neste momento", afirmou Bruno Becker.

Ao mesmo tempo, o presidente do clube expressou total confiança na gestão que se inicia com Maurício Pina, reforçando a importância da sintonia entre os poderes do Náutico.

"Tenho plena confiança na integridade e no discernimento de Maurício. É uma pessoa que conhece o Clube, sabe da responsabilidade que tem pela frente e tenho certeza de que vai conduzir o Conselho sempre pensando no melhor para o Náutico. Terá o nosso respaldo para que possamos seguir trabalhando de forma conjunta em benefício do Clube", completou.