Arnaldo projeta sequência do Náutico na Série B: "Temos que pensar jogo a jogo"
Prestes a completar 100 jogos, o jogador reforçou o compromisso com o clube e destacou a importância de somar o máximo de pontos na competição
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Às vésperas de mais um desafio na Série B do Campeonato Brasileiro, o lateral-direito Arnaldo reforçou sua forte identificação com o Náutico e projetou a reta da temporada. Prestes a alcançar uma marca expressiva com a camisa alvirrubra, o jogador destacou o carinho que desenvolveu pelo clube ao longo das últimas temporadas.
"Estou feliz em jogar a minha terceira temporada pelo Náutico. São quase 100 jogos. Aprendi a viver o clube, amar esse clube e sempre fui a mesma pessoa desde o primeiro dia. É um time gigante, maior que qualquer coisa. Quero aproveitar jogo a jogo para conquistar coisas grandes", afirmou.
Com a ambição de colocar o Timbu em evidência, Arnaldo ressaltou que a mentalidade do grupo precisa ser focada no trabalho diário e na busca por vitórias rodada a rodada para alcançar os objetivos traçados.
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"Náutico sempre merece coisa grande. Foi assim desde que cheguei ao clube. Porém, temos que pensar jogo a jogo. Já estamos trabalhando de olho na próxima partida e temos que somar o máximo de pontos possíveis na Série B", pontuou o lateral.
O atleta também relembrou o recente clássico contra o Sport, disputado ao lado da torcida alvirrubra, comentando sobre a atmosfera do confronto e a necessidade de adaptações estratégicas da equipe.
"Cada jogo possui a história. Contra o Sport, foi um clássico, ao lado da nossa torcida. Teve a mudança técnica, mas o jogo em si previa uma mudança na forma de jogar. É uma partida que todo mundo deseja jogar", comentou.
Náutico na Série B
Na classificação, o Náutico é o 14º colocado com 41 pontos. Assim, possui onze pontos de diferença para a zona de rebaixamento e oito em relação ao G-6.
O próximo jogo acontece neste sábado (2). O Timbu visita o Fortaleza, às 21h35 (de Brasília), na Arena Castelão, em jogo válido pela 31ª rodada da Série B.