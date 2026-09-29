Náutico: Pivetti fala sobre Paulo Sérgio e explica cautela no retorno do atacante
Treinador destacou liderança do atacante e afirmou que reinserção na equipe será gradual após período afastado por problemas físicos
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O técnico Bruno Pivetti destacou a motivação e a importância de Paulo Sérgio para a sequência do Náutico na Série B, em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal. O atacante voltou aos gramados no último sábado (26), na vitória por 3 a 1 sobre o Sport, nos Aflitos, após ficar afastado desde maio.
Segundo o treinador, Paulo Sérgio retornou disposto a contribuir com a equipe e mantém um papel relevante dentro do elenco alvirrubro.
Pivetti, porém, afirmou que a reinserção do jogador precisa acontecer de maneira gradual, principalmente por causa do período sem atuar e dos problemas físicos enfrentados ao longo da temporada.
Pivetti destaca liderança de Paulo Sérgio no Náutico
Ao falar sobre a situação do atacante, Bruno Pivetti ressaltou a liderança exercida por Paulo Sérgio no elenco e a relação do jogador com momentos importantes da história recente do Náutico.
“Eu encontrei um Paulo Sérgio extremamente motivado, disposto, disponível a ajudar. É um jogador que tem uma liderança notável no elenco, é uma referência e, com justiça, afinal participou de momentos importantes na história recente do Náutico e está à disposição”, afirmou Pivetti.
Bruno Pivetti explica cautela no retorno do atacante
Paulo Sérgio voltou a atuar contra o Sport depois de mais de quatro meses sem entrar em campo. O atacante entrou no segundo tempo do clássico e foi bastante festejado pela torcida alvirrubra.
O período afastado também foi marcado por problemas físicos. Após a partida, o jogador revelou que, em duas ocasiões, havia retornado aos gramados antes de se considerar preparado para jogar.
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Ao comentar a situação, Pivetti afirmou que a comissão técnica pretende conduzir o retorno de forma progressiva para diminuir o risco de uma nova lesão.
“É claro que, este ano, infelizmente, ele não teve muito volume de jogo, teve alguns problemas físicos, e essa reinserção dele na equipe a gente tem que fazer de uma maneira mais gradativa, progressiva, para evitar qualquer foco de lesão”, explicou.
O treinador também ressaltou que o Náutico tem apenas oito partidas restantes na temporada e, por isso, considera importante contar com todos os jogadores disponíveis.
“A gente sabe que só restam oito jogos e cada jogador ali vai ser extremamente importante para os nossos objetivos”, acrescentou.
“E o Paulo é uma peça fundamental dessa minha terceira passagem no Náutico. Tenho certeza que ele vai nos ajudar muito”, concluiu.