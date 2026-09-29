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Náutico ainda pode brigar na parte de cima da tabela? Bruno Pivetti explica visão para reta final da Série B

Novo treinador do Timbu destacou o nível técnico do elenco e afirmou que equipe tem condições de competir com os principais times da Série B

Por Thiago Seabra Publicado em 29/09/2026 às 9:34
Imagem do treinador Bruno Pivetti, do Náutico
Imagem do treinador Bruno Pivetti, do Náutico - Rafael Vieira/CNC

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O técnico Bruno Pivetti adotou um discurso diferente daquele apresentado por Hélio dos Anjos antes de sua saída do Náutico. Enquanto o antigo treinador apontava a luta pela permanência como a realidade do Timbu na Série B, Pivetti afirmou que o elenco alvirrubro tem condições de brigar pela parte de cima da tabela.

A declaração foi dada durante participação no Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na última segunda-feira (28). Para Pivetti, o nível técnico dos jogadores permite que o Náutico mire uma posição mais alta na classificação.

Esse elenco do Náutico é um elenco de muita qualidade. Na minha opinião, pelo nível técnico dos jogadores, o Náutico tem que estar brigando na parte de cima da tabela”, afirmou o treinador.

Bruno Pivetti fala em “sonhar alto” no Náutico

Apesar de reconhecer que o Náutico ainda não eliminou matematicamente todas as possibilidades na competição, Pivetti afirmou que a orientação passada aos jogadores é manter o foco na parte superior da tabela.

É claro que se tinha um receio, né? E a gente matematicamente ainda não afastou qualquer possibilidade, mas uma situação que eu conversei com os jogadores hoje é que sonhar alto ou sonhar baixo dá o mesmo trabalho”, declarou.

Na sequência, Pivetti reforçou que a meta estabelecida desde sua chegada ao clube é olhar para cima na classificação.

Então, desde o meu primeiro dia aqui, eu só estou olhando para a parte de cima da tabela, porque sei que os jogadores têm condições de brigar com as melhores equipes da Série B”, completou.

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Náutico está a oito pontos do G-6

Atualmente, o Náutico ocupa a 14ª colocação da Série B, com 41 pontos. A equipe está oito pontos atrás do G-6 e 11 pontos acima da zona de rebaixamento.

As projeções do Chance de Gol indicam 1,2% de probabilidade de o Timbu terminar a competição dentro da zona de rebaixamento. Ao mesmo tempo, o clube aparece com 0,7% de chance de conquistar uma vaga no playoff.

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Pivetti estreia com vitória no Náutico

Em sua terceira passagem pelo clube, Bruno Pivetti estreou no comando do Náutico com uma vitória por 3 a 1 sobre o Sport, no último sábado, pela 30ª rodada da Série B.

O treinador foi contratado para substituir Hélio dos Anjos nas últimas nove rodadas da competição.

O próximo compromisso do Náutico será contra o Fortaleza, nesta sexta-feira (2), às 21h35 (de Brasília), na Arena Castelão. A partida será válida pela 31ª rodada da Série B.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.