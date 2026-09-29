Náutico ainda pode brigar na parte de cima da tabela? Bruno Pivetti explica visão para reta final da Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Novo treinador do Timbu destacou o nível técnico do elenco e afirmou que equipe tem condições de competir com os principais times da Série B

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O técnico Bruno Pivetti adotou um discurso diferente daquele apresentado por Hélio dos Anjos antes de sua saída do Náutico. Enquanto o antigo treinador apontava a luta pela permanência como a realidade do Timbu na Série B, Pivetti afirmou que o elenco alvirrubro tem condições de brigar pela parte de cima da tabela.

A declaração foi dada durante participação no Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na última segunda-feira (28). Para Pivetti, o nível técnico dos jogadores permite que o Náutico mire uma posição mais alta na classificação.

“Esse elenco do Náutico é um elenco de muita qualidade. Na minha opinião, pelo nível técnico dos jogadores, o Náutico tem que estar brigando na parte de cima da tabela”, afirmou o treinador.

Bruno Pivetti fala em “sonhar alto” no Náutico

Apesar de reconhecer que o Náutico ainda não eliminou matematicamente todas as possibilidades na competição, Pivetti afirmou que a orientação passada aos jogadores é manter o foco na parte superior da tabela.

“É claro que se tinha um receio, né? E a gente matematicamente ainda não afastou qualquer possibilidade, mas uma situação que eu conversei com os jogadores hoje é que sonhar alto ou sonhar baixo dá o mesmo trabalho”, declarou.

Na sequência, Pivetti reforçou que a meta estabelecida desde sua chegada ao clube é olhar para cima na classificação.

“Então, desde o meu primeiro dia aqui, eu só estou olhando para a parte de cima da tabela, porque sei que os jogadores têm condições de brigar com as melhores equipes da Série B”, completou.

Náutico está a oito pontos do G-6

Atualmente, o Náutico ocupa a 14ª colocação da Série B, com 41 pontos. A equipe está oito pontos atrás do G-6 e 11 pontos acima da zona de rebaixamento.

As projeções do Chance de Gol indicam 1,2% de probabilidade de o Timbu terminar a competição dentro da zona de rebaixamento. Ao mesmo tempo, o clube aparece com 0,7% de chance de conquistar uma vaga no playoff.

Pivetti estreia com vitória no Náutico

Em sua terceira passagem pelo clube, Bruno Pivetti estreou no comando do Náutico com uma vitória por 3 a 1 sobre o Sport, no último sábado, pela 30ª rodada da Série B.

O treinador foi contratado para substituir Hélio dos Anjos nas últimas nove rodadas da competição.

O próximo compromisso do Náutico será contra o Fortaleza, nesta sexta-feira (2), às 21h35 (de Brasília), na Arena Castelão. A partida será válida pela 31ª rodada da Série B.