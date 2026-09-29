Bruno Pivetti destaca evolução na estrutura do Náutico em retorno ao clube
Treinador afirmou que encontrou avanços no CT, restaurante e hotel do Timbu em comparação com sua passagem anterior pelo clube; confira
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Em sua terceira passagem pelo Náutico, o técnico Bruno Pivetti destacou a evolução da estrutura do clube nos últimos dois anos. A avaliação foi feita durante participação no Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na última segunda-feira (28).
De acordo com o treinador, houve avanços principalmente no restaurante, no hotel e nas áreas do Centro de Treinamento. Pivetti também citou a construção de um novo campo com gramado sintético e afirmou que o clube ainda tem pontos a desenvolver na qualidade dos campos.
“De dois anos para cá, eu senti uma evolução notável na estrutura do Náutico, principalmente no restaurante, no hotel, também nas imediações. Em termos de campo, está sendo construído um campo, um gramado sintético”, afirmou.
Bruno Pivetti compara estrutura do Náutico com a do Flamengo
O treinador também fez uma comparação com o Flamengo, clube pelo qual passou antes de retornar ao Náutico. Pivetti destacou que possui experiência em uma estrutura que considera entre as melhores do futebol brasileiro.
“É claro que a gente tem muito a evoluir ainda, principalmente na qualidade dos campos do CT, mas o Náutico está trabalhando muito bem. E eu tenho lugar de fala, né, já que venho de uma estrutura, se não for uma das melhores, é a melhor do Brasil, que é a estrutura do Flamengo”, disse.
Apesar da comparação, Pivetti ressaltou que o Náutico apresenta uma estrutura considerada por ele de qualidade dentro do contexto da Série B.
“O Náutico hoje, é claro, não tem a estrutura do Flamengo, mas tem uma estrutura de muita qualidade, principalmente nesse cenário de Série B”, completou.
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Náutico busca reação na reta final da Série B
Com 41 pontos, o Náutico ocupa a 14ª colocação da Série B. O time está 11 pontos acima da zona de rebaixamento e oito pontos atrás do G-6.
O próximo compromisso do Timbu será contra o Fortaleza, nesta sexta-feira (2), às 21h35 (de Brasília), na Arena Castelão. A partida será válida pela 31ª rodada da Série B.