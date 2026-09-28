"Me sinto em casa", diz Bruno Pivetti sobre comandar o Náutico

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O técnico chegou ao clube alvirrubro com contrato apenas para a Série B, mas não escondeu o desejo de permanência para a próxima temporada

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Em sua terceira passagem pelo Náutico, o técnico Bruno Pivetti estreou com o pé direito na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro ao comandar a equipe na vitória por 3 a 1 sobre o Sport, no clássico disputado no último sábado. Contratado para substituir Hélio dos Anjos nas últimas nove rodadas da competição, o treinador retorna ao Timbu após acumular experiências de destaque no cenário nacional, incluindo a conquista do Campeonato Paranaense pelo Operário e a passagem pelo Flamengo, onde sagrou-se campeão mundial sub-20.

Sobre o retorno ao clube alvirrubro, Pivetti explicou como se deu o acerto após sua saída da equipe carioca. "Quando eu sair do Flamengo, comecei a projetar a minha volta para o cenário profissional. Eu tenho um empresário que trabalha prospectando clubes. Houve o contato entre as partes, ele me trouxe a possibilidade e rapidamente eu aceitei. É um clube que eu me sinto em casa e estarei sempre à disposição seja em qualquer momento for esse chamado", afirmou o comandante.

Apesar de assumir a equipe em um momento avançado e decisivo da temporada, um desafio recorrente em sua carreira, o treinador destacou a satisfação de reencontrar a torcida e vestir novamente as cores do clube.

"Claro que é mais fácil começar o trabalho no início da temporada. Minhas passagens foram substituindo treinadores, mas é sempre um prazer defender o Náutico e representar essa torcida que eu tenho uma ligação muito forte", pontuou o treinador, em entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (28).

Além do aspecto esportivo e do bom resultado logo na estreia, Pivetti também chamou a atenção para o salto de qualidade na infraestrutura alvirrubra em comparação com seus anos anteriores no clube.

"De dois anos para cá, eu senti uma evolução notável da estrutura do Náutico, principalmente no restaurante, no hotel, no campo. Claro que existe muito o que melhorar no CT, mas existe uma estrutura de muita qualidade, ainda mais neste cenário de Série B", concluiu o treinador, totalmente focado em embalar a equipe nas rodadas finais da Segundona.

Náutico na Série B

Com 41 pontos, o Náutico é o 14º colocado da Série B. O Timbu possui 11 pontos de diferença para a zona de rebaixamento, enquanto a distância para o G-6 é de oito pontos. O próximo jogo acontece já nesta sexta-feira (2), O clube alvirrubro visita o Fortaleza, às 21h35 (de Brasília), na Arena Castelão, em jogo válido pela 31ª rodada da Série B.