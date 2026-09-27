Bruno Pivetti revela motivo de escolhas no Náutico e elogia elenco após clássico
Treinador teve apenas um dia de preparação e priorizou atletas que já conheciam seu modelo; comandante também valorizou opções no banco
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O técnico Bruno Pivetti explicou algumas das escolhas feitas na escalação do Náutico após a vitória por 3x1 sobre o Sport, neste sábado (26), nos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B.
Em entrevista coletiva depois do clássico, o treinador afirmou que priorizou jogadores que já conheciam seu modelo de jogo, já que teve apenas um dia de preparação.
Bruno Pivetti explica escolhas no Náutico
Entre os titulares escolhidos por Pivetti estavam Derek e Júnior Todinho. O treinador já havia trabalhado com os dois jogadores anteriormente e decidiu utilizar essa familiaridade para facilitar a adaptação às suas ideias.
"O Derek trabalhou comigo no Guarani e o Todinho no Água Santa. Então, são jogadores que conhecem meu modelo de jogo e minha forma de atuar. Como só tive um dia de treino, dei preferência a esses jogadores que já tinham familiaridade com minha ideia de jogo justamente para cortar caminho", explicou.
O treinador também destacou outros jogadores do elenco e afirmou que as alterações realizadas durante a partida não reduziram a qualidade da equipe.
"Gosto muito do Borasi, Paulo Sérgio, Kauã Maranhão. É digno de nota a qualidade do nosso elenco. Quando fiz as trocas, a qualidade, se não foi mantida, aumentou", afirmou Pivetti.
Treinador destaca postura ofensiva do Náutico
Após construir uma vantagem de 3x0, o Náutico continuou buscando o ataque, segundo Pivetti. O comandante ressaltou a agressividade apresentada pela equipe mesmo com o placar favorável.
"Os jogadores foram muito agressivos, jogaram para frente o tempo inteiro. Mesmo quando estava 3 a 0, o Sport veio e a gente conseguiu ter bastante ousadia para sair em contra-ataque e quase fizemos, no mínimo, três gols", disse.
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Pivetti comenta gol sofrido no fim do clássico
Pivetti reconheceu o mérito do adversário, mas avaliou que a equipe alvirrubra vinha apresentando solidez defensiva antes do lance.
"No final do jogo perdemos o Igor, e o Sport conseguiu seu gol. Mérito deles, mas eles não fizeram por onde conquistar o gol. Estávamos muito sólidos no quesito defensivo", declarou o treinador.
Na estreia de Pivetti, o Náutico chegou aos 41 pontos e subiu para a 13ª colocação da Série B.