Transmissão Náutico x Sport ao vivo na Rádio Jornal: acompanhe o jogo pela Série B
Escrete de Ouro prepara cobertura especial para o clássico pernambucano; saiba como acompanhar a transmissão de Náutico x Sport; confira
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Náutico e Sport se enfrentam neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Clássico dos Clássicos terá cobertura ao vivo do Escrete de Ouro, da Rádio Jornal.
A equipe da emissora preparou uma jornada esportiva especial para acompanhar todos os detalhes do confronto entre os rivais pernambucanos. A transmissão estará disponível pelo canal da Rádio Jornal no YouTube e pelo aplicativo JC PE.
Transmissão Náutico x Sport ao vivo na Rádio Jornal
O torcedor poderá acompanhar Náutico x Sport ao vivo pela Rádio Jornal neste sábado. O Escrete de Ouro estará no ar para levar a cobertura do Clássico dos Clássicos, com informações da partida pela Série B.
A transmissão pode ser acompanhada pelo canal da Rádio Jornal no YouTube e também pelo aplicativo JC PE.
Como acompanhar Náutico x Sport pela Rádio Jornal
Para ouvir a jornada esportiva do Escrete de Ouro, o torcedor pode acessar a Rádio Jornal ao vivo. A cobertura acompanha o confronto diretamente dos Aflitos.
Além da transmissão em áudio, o torcedor também pode acompanhar as principais informações do clássico pelos canais digitais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.
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Náutico x Sport pela Série B
O duelo acontece no estádio dos Aflitos, às 16h30 (de Brasília). O Sport ocupa a 9ª colocação da Série B, com 44 pontos, enquanto o Náutico aparece em 14º, com 38 pontos.
O clássico será mais um encontro entre as equipes na temporada. Os rivais já se enfrentaram quatro vezes em 2026.