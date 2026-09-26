Resultado Náutico x Sport pela Série B: acompanhe o placar do jogo pela 30ª rodada

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Timbu e Leão se enfrentam neste sábado, nos Aflitos, pela Série B; acompanhe o placar e as principais informações do clássico; saiba mais

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Náutico e Sport se enfrentam neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto é mais um Clássico dos Clássicos entre os rivais pernambucanos na temporada.

As equipes vivem momentos diferentes na competição. O Sport ocupa a 9ª colocação, com 44 pontos, e busca uma vitória para se aproximar do G-6. O Náutico aparece em 14º, com 38 pontos, e tenta somar três pontos para avançar na luta pela permanência na Série B.

Resultado Náutico x Sport pela Série B

Acompanhe nesta matéria o placar de Náutico x Sport e as principais atualizações do Clássico dos Clássicos pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Náutico 2 x 0 Sport

Os rivais já se enfrentaram outras quatro vezes nesta temporada.

O Náutico venceu na primeira fase do Campeonato Pernambucano, enquanto o Sport conquistou um empate e uma vitória na final do Estadual, além de ter vencido o primeiro turno da Série B.

Resumo do 1º tempo

O Náutico vai vencendo o Sport por 1 a 0 nos Aflitos, em um primeiro tempo de muita intensidade e equilíbrio.

O Timbu começou tentando pressionar a saída rubro-negra e criou as melhores oportunidades ao longo da etapa. Aos 19 minutos, Júnior Todinho desviou cruzamento rasteiro e quase abriu o placar.

Pouco depois, em cobrança de escanteio de Jean Carlos, a bola desviou em Ajul e bateu no travessão.

O Sport também teve chances, principalmente em finalizações de Marlon Douglas e Barletta, mas encontrou Muriel bem posicionado.

Na reta final, o Náutico aumentou a pressão e foi recompensado aos 46 minutos: Jean Carlos cruzou no primeiro pau após escanteio, e Vinícius subiu livre para cabecear e fazer 1 a 0.

Antes do intervalo, o Sport ainda desperdiçou grande oportunidade com Júnior Todinho, que recebeu sozinho na área e finalizou para fora.



Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma jornada esportiva para o Clássico dos Clássicos. A transmissão estará disponível no canal da emissora no YouTube e no aplicativo JC PE.

Na televisão, o confronto será transmitido pela Globo, na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view.

Ficha do jogo - Náutico x Sport

Náutico

Muriel; Arnaldo, Betão, Igor Fernandes e Ryan (Gustavo Henrique); Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Junior Todinho (Paulo Sérgio) e Derek (Borasi). Técnico: Bruno Pivetti.

Sport

Thiago Couto; Augusto Pucci (Claudinho), Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Raí Lopes; Willian Oliveira, Fernando Sobral (Juan Alano) e Diego Hernández (Patrick de Paula); Barletta, Marlon Douglas e Perotti. Técnico: Mariano Soso.