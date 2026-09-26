Resultado Náutico x Sport pela Série B: acompanhe o placar do jogo pela 30ª rodada
Timbu e Leão se enfrentam neste sábado, nos Aflitos, pela Série B; acompanhe o placar e as principais informações do clássico; saiba mais
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Náutico e Sport se enfrentam neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto é mais um Clássico dos Clássicos entre os rivais pernambucanos na temporada.
As equipes vivem momentos diferentes na competição. O Sport ocupa a 9ª colocação, com 44 pontos, e busca uma vitória para se aproximar do G-6. O Náutico aparece em 14º, com 38 pontos, e tenta somar três pontos para avançar na luta pela permanência na Série B.
Resultado Náutico x Sport pela Série B
Acompanhe nesta matéria o placar de Náutico x Sport e as principais atualizações do Clássico dos Clássicos pela Série B do Campeonato Brasileiro.
- Náutico 2 x 0 Sport
Os rivais já se enfrentaram outras quatro vezes nesta temporada.
O Náutico venceu na primeira fase do Campeonato Pernambucano, enquanto o Sport conquistou um empate e uma vitória na final do Estadual, além de ter vencido o primeiro turno da Série B.
Resumo do 1º tempo
O Náutico vai vencendo o Sport por 1 a 0 nos Aflitos, em um primeiro tempo de muita intensidade e equilíbrio.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O Timbu começou tentando pressionar a saída rubro-negra e criou as melhores oportunidades ao longo da etapa. Aos 19 minutos, Júnior Todinho desviou cruzamento rasteiro e quase abriu o placar.
Pouco depois, em cobrança de escanteio de Jean Carlos, a bola desviou em Ajul e bateu no travessão.
O Sport também teve chances, principalmente em finalizações de Marlon Douglas e Barletta, mas encontrou Muriel bem posicionado.
Na reta final, o Náutico aumentou a pressão e foi recompensado aos 46 minutos: Jean Carlos cruzou no primeiro pau após escanteio, e Vinícius subiu livre para cabecear e fazer 1 a 0.
Antes do intervalo, o Sport ainda desperdiçou grande oportunidade com Júnior Todinho, que recebeu sozinho na área e finalizou para fora.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma jornada esportiva para o Clássico dos Clássicos. A transmissão estará disponível no canal da emissora no YouTube e no aplicativo JC PE.
Na televisão, o confronto será transmitido pela Globo, na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view.
Ficha do jogo - Náutico x Sport
Náutico
Muriel; Arnaldo, Betão, Igor Fernandes e Ryan (Gustavo Henrique); Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Vinícius, Junior Todinho (Paulo Sérgio) e Derek (Borasi). Técnico: Bruno Pivetti.
Sport
Thiago Couto; Augusto Pucci (Claudinho), Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Raí Lopes; Willian Oliveira, Fernando Sobral (Juan Alano) e Diego Hernández (Patrick de Paula); Barletta, Marlon Douglas e Perotti. Técnico: Mariano Soso.
- Local: Estádio dos Aflitos, no Recife-PE.
- Horário: 16h30 (de Brasília).
- Árbitro: Daiane Muniz (MT).
- Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (SP) e Maira Mastella Moreira (RS).
- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).
- Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).
- Cartões amarelos: Wenderson (Náutico)
- Gol(s): Vinícius e Jean Carlos (Náutico)