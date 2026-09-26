Paulo Sérgio expõe problemas com ex-comissão do Náutico e ironiza Sport após vitória nos Aflitos
Atacante voltou aos gramados após meses afastado, participou da vitória sobre o rival e falou sobre o período em que esteve lesionado
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O atacante Paulo Sérgio voltou aos gramados neste sábado (26), na vitória do Náutico por 3x1 sobre o Sport, nos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B. Após o clássico, em entrevista à Globo, o jogador revelou bastidores do período em que ficou afastado e afirmou que, em duas ocasiões, foi forçado a retornar aos gramados antes de estar preparado.
Paulo Sérgio não atuava desde maio. Curiosamente, sua última partida antes do longo período afastado também havia sido contra o Sport. O atacante entrou no segundo tempo do clássico deste sábado e foi bastante festejado pela torcida alvirrubra.
Paulo Sérgio revela pressão para voltar antes da hora
Segundo o atacante, houve duas situações em que ele retornou aos gramados sem se considerar fisicamente preparado.
"Só eu e quem é mais próximo de mim sabemos o que eu passei durante esse período. Sou um cara que sempre trabalhou muito na minha vida. Sempre conquistei tudo com muito suor, muita luta e muita fé em Deus", afirmou.
"Em determinado momento, o torcedor que está de fora não entende. Ele acha que o cara está se machucando porque quer. E não é isso. Nunca é isso, nunca foi isso", declarou.
O atacante relatou que chegou a ser colocado para jogar em duas situações nas quais entendia que ainda não estava preparado. Paulo Sérgio fez a ressalva de que, segundo ele, o departamento médico do Náutico não era o responsável direto pelas decisões.
"Tiveram duas situações que aconteceram comigo em que eu não estava preparado para voltar, mas me forçaram a voltar. Só que isso nunca saiu na imprensa. Eu falava que ainda não estava no tempo certo, não estava no momento correto. E isso nem é culpa do departamento médico daqui, porque eles recebiam ordens", afirmou.
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Jogador teve desentendimentos com antiga comissão
As declarações de Paulo Sérgio ocorrem após um período de desentendimentos do atacante com a antiga comissão técnica do Náutico, comandada por Hélio e Guilherme dos Anjos.
Sem citar diretamente os nomes dos treinadores durante a entrevista, o atacante afirmou que chegou a questionar internamente se havia uma intenção de prejudicá-lo.
"Então, chegou um momento em que eu falei: 'Cara, será que estão querendo me sacanear?' Foi o que eu pensei, entendeu? Mas já passou", contou.
Paulo Sérgio, porém, afirmou que prefere deixar o episódio para trás e destacou a importância de estar novamente em campo.
"O importante é estar de volta. Quero parabenizar todo o nosso torcedor, inclusive aqueles que sempre me mandaram mensagens e estiveram do meu lado. Esse carinho da parte deles realmente fez muita diferença", disse.
Paulo Sérgio provoca Sport após vitória do Náutico
De volta aos gramados justamente contra o Sport, adversário de sua última partida antes do afastamento, Paulo Sérgio também aproveitou a entrevista para provocar o rival.
Após a vitória por 3x1 nos Aflitos, o atacante chamou o Sport de "Cachorras de Peruca" e destacou a importância do resultado para o momento vivido pelo Náutico.
"E uma vitória desse tamanho contra as 'Cachorras de Peruca', que é uma coisa do tamanho de outro mundo. Dentro da nossa casa. A chave já virou, né? O professor chegou, o astral mudou", afirmou.
A referência ao "professor" ocorre no contexto da estreia de Bruno Pivetti como treinador do Náutico. O comandante assumiu a equipe após a saída de Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos.
Paulo Sérgio encerrou a entrevista retomando o tom de provocação e ironia: "então, vida que segue feliz".