Náutico x Sport: confira as notas do Escrete de Ouro após o Clássico dos Clássicos
Meia alvirrubro recebeu a maior avaliação após o triunfo nos Aflitos; confira as notas dos jogadores das duas equipes no clássico; confira
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O Náutico venceu o Sport por 3x1 neste sábado (26), no estádio dos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após o Clássico dos Clássicos, o Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, avaliou individualmente os jogadores das duas equipes.
Entre os atletas, Jean Carlos recebeu a maior nota da partida, com 9. O meia participou diretamente da construção da vitória alvirrubra. Pelo Sport, Barletta foi o jogador mais bem avaliado, com nota 7.
Notas do Escrete de Ouro para Náutico x Sport
Confira abaixo as avaliações dos jogadores do Náutico e do Sport após o clássico nos Aflitos.
Náutico
- Muriel — 6
- Arnaldo — 5
- Reginaldo — 5
- Betão — 6
- Igor Fernandes — 5
- Ryan — 5
- Gustavo Henrique — 6
- Samuel — 6
- Wenderson — 7
- Jean Carlos — 9
- Júnior Todinho — 6
- Paulo Sérgio — 5
- Vinícius — 7
- Derek — 6
- Borasi — 6
- Técnico: Bruno Pivetti — 8
Sport
- Thiago Couto — 5
- A. Pucci — 4
- Ajul — 5
- Benevenuto — 4
- Raí Lopes — 3
- Willian Oliveira — 4
- Juan Alano — 4
- Fernando Sobral — 4
- Diego Hernández — 6
- Patrick de Paula — 5
- Barletta — 7
- Perotti — 5
- Neto Pessoa — 6
- Marlon — 4
- Kervin — 3
- Técnico: Mariano Soso — 4
Arbitragem
- Daiane Muniz (SP) — 8