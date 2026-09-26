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Náutico x Sport: confira as notas do Escrete de Ouro após o Clássico dos Clássicos

Meia alvirrubro recebeu a maior avaliação após o triunfo nos Aflitos; confira as notas dos jogadores das duas equipes no clássico; confira

Por Thiago Seabra Publicado em 26/09/2026 às 18:58 | Atualizado em 26/09/2026 às 19:21
Imagem do jogo entre Náutico e Sport pela Série B
Imagem do jogo entre Náutico e Sport pela Série B - JAILTON JR/ JC IMAGEM

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O Náutico venceu o Sport por 3x1 neste sábado (26), no estádio dos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após o Clássico dos Clássicos, o Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, avaliou individualmente os jogadores das duas equipes.

Entre os atletas, Jean Carlos recebeu a maior nota da partida, com 9. O meia participou diretamente da construção da vitória alvirrubra. Pelo Sport, Barletta foi o jogador mais bem avaliado, com nota 7.

Notas do Escrete de Ouro para Náutico x Sport

Confira abaixo as avaliações dos jogadores do Náutico e do Sport após o clássico nos Aflitos.

Náutico

  • Muriel — 6
  • Arnaldo — 5
  • Reginaldo — 5
  • Betão — 6
  • Igor Fernandes — 5
  • Ryan — 5
  • Gustavo Henrique — 6
  • Samuel — 6
  • Wenderson — 7
  • Jean Carlos — 9
  • Júnior Todinho — 6
  • Paulo Sérgio — 5
  • Vinícius — 7
  • Derek — 6
  • Borasi — 6
  • Técnico: Bruno Pivetti — 8

Sport

  • Thiago Couto — 5
  • A. Pucci — 4
  • Ajul — 5
  • Benevenuto — 4
  • Raí Lopes — 3
  • Willian Oliveira — 4
  • Juan Alano — 4
  • Fernando Sobral — 4
  • Diego Hernández — 6
  • Patrick de Paula — 5
  • Barletta — 7
  • Perotti — 5
  • Neto Pessoa — 6
  • Marlon — 4
  • Kervin — 3
  • Técnico: Mariano Soso — 4

Arbitragem

  • Daiane Muniz (SP) — 8

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.