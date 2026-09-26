Náutico x Sport: confira as notas do Escrete de Ouro após o Clássico dos Clássicos

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Meia alvirrubro recebeu a maior avaliação após o triunfo nos Aflitos; confira as notas dos jogadores das duas equipes no clássico; confira

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O Náutico venceu o Sport por 3x1 neste sábado (26), no estádio dos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após o Clássico dos Clássicos, o Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, avaliou individualmente os jogadores das duas equipes.

Entre os atletas, Jean Carlos recebeu a maior nota da partida, com 9. O meia participou diretamente da construção da vitória alvirrubra. Pelo Sport, Barletta foi o jogador mais bem avaliado, com nota 7.

Notas do Escrete de Ouro para Náutico x Sport

Confira abaixo as avaliações dos jogadores do Náutico e do Sport após o clássico nos Aflitos.

Náutico

Muriel — 6

Arnaldo — 5

Reginaldo — 5

Betão — 6

Igor Fernandes — 5

Ryan — 5

Gustavo Henrique — 6

Samuel — 6

Wenderson — 7

Jean Carlos — 9

Júnior Todinho — 6

Paulo Sérgio — 5

Vinícius — 7

Derek — 6

Borasi — 6

Técnico: Bruno Pivetti — 8

Sport

Thiago Couto — 5

A. Pucci — 4

Ajul — 5

Benevenuto — 4

Raí Lopes — 3

Willian Oliveira — 4

Juan Alano — 4

Fernando Sobral — 4

Diego Hernández — 6

Patrick de Paula — 5

Barletta — 7

Perotti — 5

Neto Pessoa — 6

Marlon — 4

Kervin — 3

Técnico: Mariano Soso — 4

Arbitragem