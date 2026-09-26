Náutico provoca Sport nas redes sociais com "cachorra de peruca" após vitória no Clássico dos Clássicos pela Série B

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Timbu aproveitou o triunfo por 3 a 1 nos Aflitos para provocar o rival; Paulo Sérgio também usou o apelido durante entrevista após o jogo

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O Náutico aproveitou a vitória por 3 a 1 sobre o Sport, neste sábado (26), nos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B, para provocar o rival nas redes sociais. O clube publicou uma brincadeira envolvendo o apelido de "cachorra de peruca" utilizado para se referir ao Rubro-negro.

Em uma publicação nas redes sociais, o Náutico escreveu: "Tire print e deixe a cachorra de peruca". A brincadeira apresenta a imagem de um cachorro enquanto uma peruca passa pela tela. A ideia é que o torcedor pause o vídeo no momento exato em que a peruca aparece sobre o animal.

Náutico provoca Sport após vitória no clássico

A publicação foi feita depois de o Timbu vencer o Clássico dos Clássicos por 3 a 1 nos Aflitos. Vinícius, Jean Carlos e Gustavo Henrique marcaram os gols do Náutico, enquanto Neto Pessoa descontou para o Sport.

Além da postagem oficial do clube, a provocação também apareceu na entrevista de Paulo Sérgio após a partida. O atacante voltou aos gramados no clássico depois de meses afastado e fez referência ao apelido ao comentar o resultado.

"E uma vitória desse tamanho contra as 'Cachorras de Peruca', que é uma coisa do tamanho de outro mundo. Dentro da nossa casa. A chave já virou, né? O professor chegou, o astral mudou. Então, vida que segue feliz", afirmou Paulo Sérgio em entrevista à Globo.

Vitória coloca Náutico na 13ª posição

Com o triunfo, o Náutico chegou aos 41 pontos e subiu para a 13ª colocação da Série B. O Sport permanece em 9º, com 44 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado por Cuiabá ou Goiás ao fim da rodada.

Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Athletic Club na Arena Sicredi, na quinta-feira (1º), às 20h30. O Náutico, por sua vez, visita o Fortaleza no Castelão, na sexta-feira (2), às 21h35.