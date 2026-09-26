Bruno Pivetti explica estratégia do Náutico na vitória sobre o Sport
Técnico teve apenas um treinamento antes do clássico e destacou organização defensiva, pressão e eficiência nas cobranças de escanteio
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O técnico Bruno Pivetti estreou no comando do Náutico com uma vitória por 3x1 sobre o Sport, neste sábado (26), nos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B. Após o clássico, o treinador destacou a organização tática e o comprometimento defensivo apresentados pela equipe.
Pivetti teve apenas um treinamento para preparar o Náutico antes do confronto. Por isso, segundo o treinador, foi necessário priorizar determinados aspectos durante o curto período de trabalho.
Bruno Pivetti destaca trabalho nas bolas paradas
O treinador afirmou que aproveitou o único treino disponível para trabalhar principalmente as bolas paradas.
"Eu tive somente um treino, então teria que otimizar o tempo da melhor forma. Conversei muito com a comissão técnica e nós trabalhamos muito bem as bolas paradas. O analista acabou de me dizer que o Náutico ainda não havia feito gols de escanteio e que foram os dois primeiros", afirmou Bruno Pivetti.
Náutico melhora compactação durante o jogo
Como teve pouco tempo para implementar suas ideias, Pivetti também priorizou a compactação da equipe.
O treinador avaliou que o Náutico apresentou dificuldades maiores no primeiro tempo, mas conseguiu manter um comportamento organizado ao longo da partida.
"Como eu sabia que não teria tempo, busquei, na questão tática, organizar a equipe em termos de compactação. Isso ficou evidente, na minha opinião. Tivemos mais dificuldade no primeiro tempo, mas, na totalidade do jogo, a equipe demonstrou um bom nível de compactação, seja em bloco alto, médio ou baixo", explicou.
"São jogadores inteligentes, que têm essa capacidade de assimilação rápida", completou.
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Treinador elogia comprometimento defensivo
Outro ponto destacado por Pivetti foi o comportamento coletivo do Náutico sem a bola.
O comandante valorizou a forma como os jogadores atuaram próximos uns dos outros e conseguiram recuperar a posse no campo do adversário.
"Do ponto de vista coletivo, o que me agradou foi o comprometimento dos jogadores defensivamente. Nós conseguimos montar um bloco coeso, roubar bolas no campo do adversário, e isso nos proporcionou oportunidades de gol", afirmou.
"Os jogadores correram juntos, estiveram mais próximos, e isso facilitou a nossa pressão", concluiu.