Bruno Pivetti explica estratégia do Náutico na vitória sobre o Sport

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Técnico teve apenas um treinamento antes do clássico e destacou organização defensiva, pressão e eficiência nas cobranças de escanteio

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O técnico Bruno Pivetti estreou no comando do Náutico com uma vitória por 3x1 sobre o Sport, neste sábado (26), nos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B. Após o clássico, o treinador destacou a organização tática e o comprometimento defensivo apresentados pela equipe.

Pivetti teve apenas um treinamento para preparar o Náutico antes do confronto. Por isso, segundo o treinador, foi necessário priorizar determinados aspectos durante o curto período de trabalho.

Bruno Pivetti destaca trabalho nas bolas paradas

O treinador afirmou que aproveitou o único treino disponível para trabalhar principalmente as bolas paradas.

"Eu tive somente um treino, então teria que otimizar o tempo da melhor forma. Conversei muito com a comissão técnica e nós trabalhamos muito bem as bolas paradas. O analista acabou de me dizer que o Náutico ainda não havia feito gols de escanteio e que foram os dois primeiros", afirmou Bruno Pivetti.

Náutico melhora compactação durante o jogo

Como teve pouco tempo para implementar suas ideias, Pivetti também priorizou a compactação da equipe.

O treinador avaliou que o Náutico apresentou dificuldades maiores no primeiro tempo, mas conseguiu manter um comportamento organizado ao longo da partida.

"Como eu sabia que não teria tempo, busquei, na questão tática, organizar a equipe em termos de compactação. Isso ficou evidente, na minha opinião. Tivemos mais dificuldade no primeiro tempo, mas, na totalidade do jogo, a equipe demonstrou um bom nível de compactação, seja em bloco alto, médio ou baixo", explicou.

"São jogadores inteligentes, que têm essa capacidade de assimilação rápida", completou.

Treinador elogia comprometimento defensivo

Outro ponto destacado por Pivetti foi o comportamento coletivo do Náutico sem a bola.

O comandante valorizou a forma como os jogadores atuaram próximos uns dos outros e conseguiram recuperar a posse no campo do adversário.

"Do ponto de vista coletivo, o que me agradou foi o comprometimento dos jogadores defensivamente. Nós conseguimos montar um bloco coeso, roubar bolas no campo do adversário, e isso nos proporcionou oportunidades de gol", afirmou.

"Os jogadores correram juntos, estiveram mais próximos, e isso facilitou a nossa pressão", concluiu.