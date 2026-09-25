Náutico x Sport ao vivo (26/09): onde assistir, horário e escalações

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Timbu e Leão vivem momentos distintos na reta final Série B e duelam pela quinta vez na temporada em que já disputaram o título estadual

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Náutico e Sport se enfrentam neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos. O Clássico dos Clássicos é válido pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, os rivais já se enfrentaram outras quatro vezes. O Náutico levou a melhor na 1ª fase do Pernambucano, enquanto o Sport comemorou o empate e vitória na final do Estadual, além do triunfo no primeiro turno da Segundona.

Na classificação, Náutico e Sport vivem momentos distintos. De um lado, o clube rubro-negro mira a vitória para encostar no G-6 e possui 44 pontos na 9ª colocação. Do outro, o time alvirrubro busca os três para garantir o quanto antes a permanência na Série C e ocupa a 14ª posição com 38 pontos.

Timbu

Faltando nove jogos para o fim da Série B, o Náutico demitiu os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos e já apresentou o treinador Bruno Pivetti como substituto. Ele, por sinal, já estreia no clássico contra o Sport.

Pivetti acumula no currículo outras duas passagens pelo Náutico e chegou com contrato até o fim do Campeonato Brasileiro. A sua missão é cravar a permanência do Timbu na Segunda Divisão. Para isso, precisa alcançar a tradicional meta dos 45 pontos.

Além disso, dentro do campo, precisa recuperar um elenco que nitidamente dava sinais de que a relação com a antiga comissão técnica tinha chegado ao fim. Como comandou apenas um treinamento, não deve realizar grandes mudanças estruturais e irá focar no motivacional dos jogadores.

"Vejo no semblante dos jogadores que todos estão muito motivados para fazer uma grande partida, aliviar essa tensão e, com isso, ter essa virada de chave", afirmou Bruno Pivetti, que assume o Náutico após uma derrota para o Cuiabá por 3x0.

Leão

No Sport, o técnico Mariano Soso chega em alta após a vitória de virada por 2x1 sobre o Juventude na última rodada. No total, ele acumulou duas vitórias (Ponte Preta e Juventude) e amargou uma derrota.

Em relação ao time titular, Soso deve realizar apenas uma alteração. Kervin Andrade não agradou no ataque e deve ser substituído por Marlon Douglas. O restante da equipe deve ser a mesma.

"Fizemos uma semana muito boa de preparação. Sempre interessante ter esse tempo para treinar e recuperar todo mundo após uma sequência de jogos", disse o goleiro Thiago Couto.

"Período excelente para aprimorarmos as ideias de jogo do professor Mariano Soso, ajustando os detalhe da melhor forma. Esperamos fazer uma grande partida", completou.

Com 44 pontos, o Sport seca o 6º colocado Criciúma, que tem 47 pontos. Mesmo que vença o Náutico e o time catarinense seja derrotado no clássico contra o Avaí, o Leão não entra na zona de classificação por causa do número de vitórias, que possui duas a menos atualmente.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o clássico entre Náutico x Sport pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo canais Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Ficha do jogo - Náutico x Sport

Náutico

Muriel; Arnaldo, Betão, Gustavo Henrique e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Borasi, Vinícius e Kauã Maranhão. Técnico: Bruno Pivetti.

Sport

Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Raí Lopes; Willian Oliveira, Fernando Sobral e Diego Hernández; Barletta, Marlon Douglas e Perotti. Técnico: Mariano Soso.