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Bruno Pivetti nunca disputou Clássico dos Clássicos; veja como foram as passagens pelo Náutico

Treinador foi anunciado nesta sexta-feira e fará sua estreia diante do Sport; antes, comandou o Timbu em duas campanhas na Série C

Por Thiago Seabra Publicado em 25/09/2026 às 12:28 | Atualizado em 25/09/2026 às 12:37
Náutico só vai conversar com Bruno Pivetti quando acretar com o novo executivo
Náutico só vai conversar com Bruno Pivetti quando acretar com o novo executivo - JAILTON JR./JC IMAGEM

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Bruno Pivetti está de volta ao Náutico. Anunciado pelo clube no início da tarde desta sexta-feira (25), o treinador inicia sua terceira passagem pelos Aflitos e terá um compromisso especial já no primeiro jogo: o Clássico dos Clássicos contra o Sport.

O confronto está marcado para este sábado (26), às 16h30, nos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Será também o primeiro clássico entre Náutico e Sport disputado por Bruno Pivetti como treinador.

O técnico será apresentado oficialmente nesta sexta-feira, às 14h, na sala de imprensa do CT Wilson Campos. A coletiva marcará o primeiro contato de Pivetti com a imprensa após o retorno ao clube.

Como foi a primeira passagem de Bruno Pivetti pelo Náutico?

A primeira passagem de Bruno Pivetti pelo Náutico aconteceu em agosto de 2023.

O treinador foi contratado após a saída de Fernando Marchiori, quando restavam apenas duas rodadas para o encerramento da primeira fase da Série C.

Naquele momento, o Náutico ainda disputava uma vaga no G-8, que daria acesso ao quadrangular decisivo da competição. Pivetti, porém, teve pouco tempo para trabalhar antes dos jogos que definiriam o futuro da equipe no campeonato.

O treinador comandou o Náutico em apenas duas partidas. Nas duas, o resultado foi o empate por 2 a 2.

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Os resultados não foram suficientes para levar o time à segunda fase da Série C. O Náutico encerrou sua participação na competição ainda na primeira etapa.

Segunda passagem teve 12 jogos

Bruno Pivetti voltou ao Náutico no ano seguinte. Em junho de 2024, o treinador foi contratado para substituir Mazola Júnior, demitido após um início ruim na Série C.

Na ocasião, Pivetti estava no Água Santa e retornou aos Aflitos com a missão de colocar o Náutico novamente na disputa pelo acesso à Série B.

Diferentemente da primeira passagem, o técnico teve mais tempo para desenvolver o trabalho. Foram 12 partidas entre junho e agosto de 2024, com quatro vitórias, cinco empates e três derrotas.

  • 12 jogos
  • 4 vitórias
  • 5 empates
  • 3 derrotas
  • 47,2% de aproveitamento

Apesar da campanha, o Náutico não conseguiu terminar entre os oito primeiros colocados e ficou fora do quadrangular decisivo da Série C.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.