Bruno Pivetti é anunciado como novo técnico do Náutico e terá clássico contra o Sport pela frente

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Treinador chega ao Recife nesta sexta-feira (25) para iniciar a terceira passagem pelo Timbu e já deve comandar a equipe no Clássico dos Clássicos

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Bruno Pivetti é o novo técnico do Náutico. O treinador chegou ao clube nesta sexta-feira (25) para iniciar sua terceira passagem pelos Aflitos e terá um desafio imediato pela frente.

O primeiro compromisso será justamente o Clássico dos Clássicos contra o Sport, marcado para este sábado (26), às 16h30, nos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B.

A apresentação oficial de Bruno Pivetti será realizada nesta sexta-feira (25), às 14h, na sala de imprensa do CT Wilson Campos. A coletiva marcará o primeiro contato do treinador com a imprensa após o retorno ao clube.

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Pivetti assume o comando alvirrubro após a saída de Hélio e Guilherme dos Anjos, definida na última quarta-feira (23), dois dias depois da derrota por 3 a 0 para o Cuiabá. A diretoria alvirrubra vinha trabalhando para anunciar o novo treinador antes do clássico e conseguiu concretizar o acordo.

O presidente Bruno Becker já havia indicado, em entrevista coletiva na quinta-feira (24), que a intenção do clube era ter o novo comandante no CT nesta sexta e no banco de reservas diante do Sport.

Terceira passagem pelo Náutico

Bruno Pivetti já conhece o clube e o futebol pernambucano. As duas primeiras passagens pelo Náutico aconteceram em 2023 e 2024, ambas durante a disputa da Série C.

A primeira foi curta. Contratado em agosto de 2023, Pivetti comandou o Timbu em apenas duas partidas, com empates diante de Brusque e São Bernardo. Os resultados não foram suficientes para colocar a equipe na segunda fase da competição.

No ano seguinte, o treinador voltou aos Aflitos para substituir Mazola Júnior. Desta vez, ficou por 12 jogos, entre junho e agosto, com quatro vitórias, cinco empates e três derrotas, alcançando 47,2% de aproveitamento.

O Náutico não conseguiu entrar no G8 e ficou fora do quadrangular do acesso, encerrando a segunda passagem de Pivetti pelo clube.

Agora, mais de dois anos depois, o treinador retorna em um momento completamente diferente, com o Náutico disputando a reta final da Série B e precisando administrar uma sequência de jogos importantes.

Trajetória após deixar os Aflitos

Depois de deixar o Náutico, em setembro de 2024, Bruno Pivetti teve uma passagem rápida pelo CRB, onde comandou três partidas da Série B.

Na sequência, assumiu o Operário-PR, clube pelo qual trabalhou até junho de 2025. Depois, passou a comandar o sub-20 do Flamengo, permanecendo na função até maio de 2026.

Durante esse período, Pivetti também conquistou títulos importantes, como o Campeonato Paranaense de 2025 pelo Operário-PR e a Copa Intercontinental Sub-20 pelo Flamengo.

Náutico busca reação na Série B

A chegada do novo treinador acontece em meio a um momento de instabilidade do Timbu na competição. A equipe não vence há três rodadas e vem de duas derrotas consecutivas, para América-MG e Cuiabá.

No último compromisso, o Náutico foi derrotado por 3 a 0 pelo Cuiabá, fora de casa. O resultado manteve o time na 14ª colocação, com 38 pontos.

Apesar da posição, o Timbu tem nove pontos de vantagem para a zona de rebaixamento e ainda terá uma sequência importante pela frente. Entre os próximos adversários estão equipes que brigam na parte de cima da tabela, como Sport, Fortaleza, Novorizontino, Juventude e Vila Nova.

Pivetti estreia no Clássico dos Clássicos

O novo técnico terá praticamente nenhum tempo para preparar a equipe para sua estreia. Bruno Pivetti chega ao clube nesta sexta-feira (25) e já estará à frente do Náutico no clássico contra o Sport.

A partida será disputada neste sábado (26), às 16h30, nos Aflitos, pela 30ª rodada da Série B.

O Sport chega ao confronto na nona colocação, com 44 pontos, enquanto o Náutico aparece em 14º, com 38. Além de marcar a estreia de Pivetti, o clássico será o primeiro compromisso do Timbu após a saída de Hélio e Guilherme dos Anjos.

A diretoria alvirrubra aposta no retorno de um treinador que já conhece o clube para tentar mudar o momento da equipe na reta final da competição.