Bruno Pivetti deixa aberto retorno de Paulo Sérgio no Náutico e convoca torcida para o clássico
Novo técnico começa trabalho do "ponto zero", confirma reintegração de jogadores e comandará o Timbu neste sábado nos Aflitos, contra o Sport
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Apresentado no Náutico nesta sexta-feira (25), o técnico Bruno Pivetti confirmou que todos os jogadores que estavam escanteados com Hélio dos Anjos deverão ter oportunidade com ele. Isso inclui o atacante Paulo Sérgio, que vinha sendo pouco utilizado por Hélio e Guilherme. Pivetti ainda pontuou que estará no banco de reservas no Clássico dos Clássicos contra o Sport, neste sábado (26), às 16h30, nos Aflitos.
Segundo o treinador, o trabalho começa do “ponto zero” em relação às oportunidades dentro do elenco. O treinador ponderou que respeita o trabalho feito anteriormente por Hélio e Guilherme dos Anjos, mas entende que precisa observar todos os jogadores antes de tomar decisões.
“Todos aqueles que estavam treinando em separado vão ser integrados. Eu preciso oferecer oportunidade para todos, ser o mais justo possível”, afirmou.
Pivetti afirmou que já conhece bem o trabalho de Paulo Sérgio e fez questão de destacar uma característica que considera valiosa, que é o faro de gols.
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“O Paulo é um jogador que eu já trabalhei e sei da qualidade que ele tem, principalmente por deter um aspecto que é muito valioso no futebol: ele tem uma capacidade ímpar de fazer gol”, afirmou.
O técnico, porém, ressaltou que a reintegração será feita com controle físico. Segundo ele, departamento médico, preparação física e fisiologia vão participar da avaliação para evitar que jogadores retornem sem condições adequadas.
Estreia direta no clássico
Pivetti terá pouco tempo para preparar o Náutico antes da estreia. O treinador terá apenas um treino de campo antes de enfrentar o Sport, mas afirmou estar confortável para comandar a equipe imediatamente.
“Conheço grande parte do grupo. Alguns jogadores eu já trabalhei aqui no próprio Náutico e outros na minha rodagem pelo futebol brasileiro. Então conheço muito bem o nosso elenco”, disse.
O novo comandante também afirmou que já vinha acompanhando a Série B e conhece as características do Sport.
“Sei das qualidades, das virtudes e também dos pontos de vulnerabilidade do nosso adversário. Estou extremamente confortável para, mesmo com um só treino, competir da melhor maneira amanhã”, declarou.
O treinador também tratou o clássico como uma oportunidade para o Náutico iniciar uma reação nesta reta final de campeonato.
Pivetti disse ter percebido os jogadores motivados no primeiro contato e acredita que uma boa atuação pode ajudar a aliviar a tensão do momento e aproximar novamente elenco, comissão e torcida.
“Vejo no semblante dos jogadores que todos estão muito motivados para fazer uma grande partida, aliviar essa tensão e, com isso, ter essa virada de chave”, afirmou.
O Náutico chega ao clássico ocupando a 14ª colocação, com 38 pontos, e tenta reagir depois de três jogos sem vitória na Série B.